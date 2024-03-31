Маклер: жители Эстонии становятся более открытыми для переезда и инвестиций за границу(9)
В последнее время в Эстонии наблюдается повышенный спрос на покупку недвижимости за рубежом. По оценке маклера недвижимости Романа Собченко, это связано с застоем на местном рынке, пишет rus.err.ee.
„В последнее время наблюдается повышенный спрос на недвижимость за рубежом. Поскольку у нас своего рода застой на местном рынке, люди ищут какие-то другие варианты за рубежом, и мне кажется, что жители Эстонии становятся более открытыми для переезда и инвестиций за границу“, - рассказал в передаче „Кофе+„ Собченко.
По его словам, есть несколько причин, почему Испания пользуется особым спросом у жителей Эстонии. Среди них - популярность направления и возможности для переезда.
„Туда доступны достаточно удобные перелеты, потому что Испания - это европейская зона. Кроме того, у граждан Евросоюза есть все шансы получить ипотеку в банке, что иногда облегчает покупку. То есть это удобное место для переезда“, - отметил он.
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