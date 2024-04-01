Головная боль и плохое самочувствие? Коварная опасность в домах жителей Эстонии вызывает множество проблем со здоровьем(12)
Головная боль, усталость, плохое самочувствие, иногда тошнота и рвота – лишь некоторые проблемы со здоровьем, которые могут быть вызваны постоянным вдыханием угарного газа в небольшом количестве на протяжении нескольких недель или месяцев. По этой же причине возможны вялость, необъяснимые проблемы со зрением, расстройства сна, памяти и концентрации внимания.
Выявить угарный газ может только датчик угарного газа, который уже три года является обязательным не только в домах с газовым оборудованием, но и в зданиях, где есть отопительная установка на твердом топливе, то есть, например, печь, плита и камин. Но почему в сводке происшествий Спасательного департамента почти каждую неделю можно встретить случаи, когда в домах по-прежнему нет этого спасающего жизни прибора? Соответствующие примеры можно привести и из происшествий, имевших место в этом месяце.
Восемнадцатого марта в 00:19 в жилом доме на улице Крууза в Элва загорелась сажа в трубе, которую давно не чистили. Вылетавшие из трубы искры едва не подожгли крышу дома. Спасатели взяли ситуацию под контроль и проверили пожарную безопасность. В доме не было ни одного датчика дыма или угарного газа, которые уже много лет являются обязательными для жилых помещений.
Одиннадцатого марта в 17:31 датчик угарного газа сработал в жилом доме в деревне Сяэссааре (волость Пылва). Спасатели выяснили, что угарный газ проник в комнату из-за слишком рано закрытой задвижки плиты. Мужчина (63) жаловался на пощипывание в глазах и плохое самочувствие, медики скорой оказали ему первую помощь. Спасатели проконсультировали мужчину на тему пожарной безопасности и объяснили, что задвижку нельзя закрывать, пока угли окончательно не погаснут.
Угарный газ невидим, он не имеет вкуса и запаха, поэтому его нельзя увидеть невооруженным глазом или почувствовать его запах. При этом вдыхание угарного газа даже в небольшом количестве может незаметно влиять на здоровье человека.
„Бывают случаи, когда из-за дефекта топки в жилых помещениях при растопке постоянно присутствует угарный газ, который становится причиной продолжительных жалоб на здоровье, которым человек не может найти объяснение, – сказала менеджер по профилактике Инфоцентра по отравлениям при Департаменте здоровья Анне-Лийзе Верпсон. – Но если в доме есть датчик угарного газа, можно проверить и узнать, связаны ли проблемы со здоровьем с воздухом в комнате“.
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла добавил, что обычно жильцы даже не догадываются, что у них дома присутствует опасный для жизни газ. Зачастую об этом узнают только после установки датчика угарного газа.
Установив датчик, многие жалуются, что он постоянно издает якобы ложные сигналы тревоги. Но причина не в том, что прибор неисправен, а в том, что в помещении действительно есть угарный газ. „В этой ситуации следует проверить топки и пересмотреть способ растопки, но, к сожалению, многие вообще отказываются от датчика и подвергают свою жизнь опасности“, – сказал Пярьяла и привел факт: например, в 2022 году от датчика угарного газа в Эстонии отказались 2000 семей.
Угарный газ возникает при неполном сгорании, обычно – в среде, бедной кислородом. Например, его вызывает слишком рано закрытая задвижка печи или амортизированное / неправильно отрегулированная газовая установка.
За 15 лет на Инфолинию по отравлениям 16662 за советом по поводу отравления или подозрения на него поступило около 36 000 звонков. „Сорок процентов звонков было связано с ненадлежащим использованием химикатов. Звонков, связанных с отравлением угарным газом или подозрением на него, поступило 250“, – уточнила Верпсон.
На основе проведенных консультаций специалист приводит главные причины, почему в домах жителей Эстонии может распространяться угарный газ:
Задвижку печи или плиты закрывают до того, как используемый для растопки материал полностью сгорел.
Используются амортизированные или неправильно подключенные газовые бойлеры.
Люди не умеют пользоваться электрогенераторами или устанавливают устройство, предназначенное для использования на улице, в жилом помещении, и в комнате получается нечто вроде газовой камеры.
„Мы призываем людей читать инструкции по эксплуатации технических приборов и использовать эти приборы только предусмотренным образом и в подходящих условиях“, – подчеркнула Верпсон, поскольку часто инструкции игнорируются.