Головная боль и плохое самочувствие? Коварная опасность в домах жителей Эстонии вызывает множество проблем со здоровьем

Выявить угарный газ может только датчик угарного газа, который уже три года является обязательным не только в домах с газовым оборудованием, но и в зданиях, где есть отопительная установка на твердом топливе, то есть, например, печь, плита и камин. Но почему в сводке происшествий Спасательного департамента почти каждую неделю можно встретить случаи, когда в домах по-прежнему нет этого спасающего жизни прибора? Соответствующие примеры можно привести и из происшествий, имевших место в этом месяце.

Восемнадцатого марта в 00:19 в жилом доме на улице Крууза в Элва загорелась сажа в трубе, которую давно не чистили. Вылетавшие из трубы искры едва не подожгли крышу дома. Спасатели взяли ситуацию под контроль и проверили пожарную безопасность. В доме не было ни одного датчика дыма или угарного газа, которые уже много лет являются обязательными для жилых помещений.

Одиннадцатого марта в 17:31 датчик угарного газа сработал в жилом доме в деревне Сяэссааре (волость Пылва). Спасатели выяснили, что угарный газ проник в комнату из-за слишком рано закрытой задвижки плиты. Мужчина (63) жаловался на пощипывание в глазах и плохое самочувствие, медики скорой оказали ему первую помощь. Спасатели проконсультировали мужчину на тему пожарной безопасности и объяснили, что задвижку нельзя закрывать, пока угли окончательно не погаснут.

Угарный газ невидим, он не имеет вкуса и запаха, поэтому его нельзя увидеть невооруженным глазом или почувствовать его запах. При этом вдыхание угарного газа даже в небольшом количестве может незаметно влиять на здоровье человека.