Эксперты: перспективы покупателей жилья улучшаются
Ставка Euribor остается высокой, но процентная маржа по кредитам падает по мере таяния льда. Застройщики также готовы сделать покупателям жилья более выгодные предложения, чем раньше.
По словам руководителя отдела частных клиентов SEB Силле Халланг, согласно статистике банка, интерес к жилищным кредитам растет. „По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти на пятую часть. Одной из причин может быть общее ожидание того, что Европейский центральный банк в этом году начнет снижать процентные ставки, то есть клиенты надеются на более дешевый кредит“, - пояснила Халланг.
Она заявила, что в условиях высокой ставки Euribor доля новых жилищных кредитов новостроек снизилась по сравнению с ситуацией прошлых лет, тогда было около 30% новых жилищных кредитов SEB. В рамках предложения кампании банка для активов класса энергопотребления A и B, которая началась в марте, они видят, что интерес к энергоэффективным новым разработкам снова растет.
„Средняя маржа новых жилищных кредитов в SEB несколько снизилась, в среднем на 0,1%, в первую очередь из-за конкурентной ситуации и предложений участников рынка“, - сказала Халланг. Она добавила, что высокая ставка Euribor может повлиять, а может и не повлиять на процентную маржу банков, и, прежде всего, она зависит от конкретного риска клиента и конкурентной ситуации на рынке.
На вопрос, ожидается ли скорое снижение ставки Euribor, руководитель подразделения частных клиентов SEB ответила, что хотя в этом году падение все еще прогнозируется, оно не будет таким быстрым, как первоначально ожидалось. „Более существенная тенденция снижения ожидается во второй половине года, а к концу 2024 года, по текущим прогнозам, 3-месячная ставка Euribor может упасть до 3%“, - сказала эксперт.
Застройщики привлекают внимание покупателей жилья выгодными предложениями
Таймо Мурер, глава Kaamos Kinnisvara, убежден, что перспективы для покупателей жилья становятся намного ярче, чем раньше. Это подтверждается последним экономическим прогнозом Банка Эстонии, представленным 26 марта, а также выгодными предложениями ряда застройщиков.
„Хотя объемы продаж застройщиков на рынке недвижимости скромнее, чем раньше, по сравнению с началом года, признаки восстановления и увеличения заинтересованных сторон уже заметны. Многие покупатели жилья до сих пор ждут, но поскольку на рынке кредитования наступает определенная стабильность, опасения покупателей жилья немного отступают“, — пояснил Мурер.
Он добавил, что покупка жилья — это долгосрочная ценность, которая со временем растет, поэтому застройщики стремятся предложить покупателям жилья большую уверенность и привлечь внимание покупателей различными дополнительными предложениями скидок. „Чтобы привлечь внимание, застройщики предлагают, среди прочего, бесплатное парковочное место, кладовку или кухонную мебель, за которую раньше приходилось платить на несколько тысяч дороже покупной цены. Они также более активны, чем раньше, предлагая значительные скидки. В настоящее время мы также предлагаем квартиры по очень привлекательным ценам в проекте Vikimõisa“, - сказал Мурер.
На вопрос, что является главным для жителей Эстонии при покупке квартиры в новостройке, управляющий Kaamos Kinnisvara ответил, что цена по-прежнему важна при выборе, но также высоко ценятся продуманная планировка, низкие фиксированные затраты на строительство и парковка. Более половины людей при выборе квартиры считают важным пространство и возможность хранения вещей.
Руководитель отдела частных клиентов SEB Силле Халланг добавила, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, большинству жителей Эстонии удается выплачивать кредиты и лизинг. „Наше исследование финансовой безопасности показывает, что четверть жителей Эстонии не имеют кредита или лизинга, а 66% удается покрыть свои текущие обязательства“, - сказала Халланг.