Эксперты: перспективы покупателей жилья улучшаются

По словам руководителя отдела частных клиентов SEB Силле Халланг, согласно статистике банка, интерес к жилищным кредитам растет. „По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок выросло почти на пятую часть. Одной из причин может быть общее ожидание того, что Европейский центральный банк в этом году начнет снижать процентные ставки, то есть клиенты надеются на более дешевый кредит“, - пояснила Халланг.

Она заявила, что в условиях высокой ставки Euribor доля новых жилищных кредитов новостроек снизилась по сравнению с ситуацией прошлых лет, тогда было около 30% новых жилищных кредитов SEB. В рамках предложения кампании банка для активов класса энергопотребления A и B, которая началась в марте, они видят, что интерес к энергоэффективным новым разработкам снова растет.

„Средняя маржа новых жилищных кредитов в SEB несколько снизилась, в среднем на 0,1%, в первую очередь из-за конкурентной ситуации и предложений участников рынка“, - сказала Халланг. Она добавила, что высокая ставка Euribor может повлиять, а может и не повлиять на процентную маржу банков, и, прежде всего, она зависит от конкретного риска клиента и конкурентной ситуации на рынке.

На вопрос, ожидается ли скорое снижение ставки Euribor, руководитель подразделения частных клиентов SEB ответила, что хотя в этом году падение все еще прогнозируется, оно не будет таким быстрым, как первоначально ожидалось. „Более существенная тенденция снижения ожидается во второй половине года, а к концу 2024 года, по текущим прогнозам, 3-месячная ставка Euribor может упасть до 3%“, - сказала эксперт.

Застройщики привлекают внимание покупателей жилья выгодными предложениями

Таймо Мурер, глава Kaamos Kinnisvara, убежден, что перспективы для покупателей жилья становятся намного ярче, чем раньше. Это подтверждается последним экономическим прогнозом Банка Эстонии, представленным 26 марта, а также выгодными предложениями ряда застройщиков.