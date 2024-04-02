02.04.2024, 07:07
Опытный инвестор: недвижимость всегда дорогая, покупать никогда не поздно
Теперь же Мыттус на собственном опыте подтверждает, что покупать никогда не поздно, и что вокруг всегда говорится, якобы недвижимость стала слишком дорогой. „Время от времени происходят некоторые колебания, но они носят временный характер“, – сказал он.
Мыттус уверен, что через пять-десять лет недвижимость будет дороже, чем сейчас: „Ценность денег со временем падает, в то время как стоимость недвижимости растет“.