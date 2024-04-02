Недвижимость
02.04.2024, 07:07

Опытный инвестор: недвижимость всегда дорогая, покупать никогда не поздно

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Shutterstock

Инвестор в сфере недвижимости Эрго Мыттус вспомнил заголовки газет в первые годы своего инвестиционного пути – там говорилось, что недвижимость настолько дорогая, что покупать ее уже поздно, пишет dv.ee.

Теперь же Мыттус на собственном опыте подтверждает, что покупать никогда не поздно, и что вокруг всегда говорится, якобы недвижимость стала слишком дорогой. „Время от времени происходят некоторые колебания, но они носят временный характер“, – сказал он.

Мыттус уверен, что через пять-десять лет недвижимость будет дороже, чем сейчас: „Ценность денег со временем падает, в то время как стоимость недвижимости растет“.

Читайте подробнее на dv.ee.

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