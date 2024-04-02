ФОТО | В Таллинне рядом с Горхоллом появятся рынок и комплекс открытых бассейнов(1)
В Таллинне рядом с Горхоллом построят комплекс открытых бассейнов, ресторан, пристань для яхт и рынок, пишет rus.err.ee.
Целью открытого архитектурного конкурса, организованного компанией Kapitel, было найти лучшее решение для строительства расположенных у моря зданий по адресу Каласадама, 5, 5а, 7, 7а и 7b, а также набережной. Общая площадь территории застройки составляет 7500 квадратных метров, в том числе около 5000 квадратных метров - это здания
В архитектурном конкурсе участвовали 13 работ, победил проект бюро Arhitekt Must „Fishermans Wharf“ („Рыбацкая пристань“).
В рамках проекта будет построена новая 200-метровая освещенная благоустроенная набережная, реконструирован пирс Каласадама и приведены в порядок его окрестности.
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