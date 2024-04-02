В Ласнамяэ планируется пространственная интервенция(3)
В рамках проекта „Зеленый след“ город Таллинн и Союз архитекторов Эстонии запланировали пространственное вмешательство в микрорайоне Мустакиви. Это сделает городское пространство более комфортным, предоставит новые возможности для деятельности и усилит визуальную идентичность микрорайона.
„Проект должен был быть реализован в 2023 году, но, как и многие другие начинания, был заморожен по экономическим причинам. Я рада, что в этом году мы все-таки реализуем такой интересный проект. В будущем этот микрорайон нуждается в более существенных изменениях, и это вмешательство поможет жителям увидеть различные возможные функции, а городу – получить от жителей обратную связь для планирования более масштабного проекта“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
„Когда Таллинн был Зеленой столицей Европы, мы постоянно повторяли, что это не проект, а изменение мышления: город должен стать более зеленым, а интересные решения должны появляться в городском пространстве постоянно. В этом году мы продолжаем многие из начатых тогда мероприятий, и пространственная интервенция в микрорайоне Мустакиви – яркий тому пример. Помимо Ласнамяэ, мы также планируем интервенцию на улице Яама в Нымме“, – сказал вице-мэр Владимир Свет.
В рамках проекта „Зеленый след“ в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии запланировано пространственное вмешательство в микрорайоне Мустакиви, которое сделает городское пространство более комфортным, предоставит новые возможности для деятельности и усилит визуальную идентичность этого места. Проект, созданный Союзом архитекторов Эстонии, называется „Улица в гостиной“.
„Улица в гостиной“ — это пространственное решение, состоящее из малых форм и уличной мебели, усиливающее идентичность микрорайона Мустакиви. Уличный дизайн привнесет в центр микрорайона ориентированное на человека общественное пространство, и разнообразит возможности для времяпрепровождения. В ходе проекта будет создано единое пространство и виды деятельности вокруг автобусной остановки „Мустакиви“, благодяря чему будет использован потенциал пустующего в настоящее время пространства. Улица образует связующее звено между парком Тондилоо/Кивила, детскими садиками Мустакиви и Кивила, жилыми кварталами и автобусной остановкой Мустакиви, делая территорию более целостной и обрамляя траектории движения пешеходов.Название проекта происходит от предлагаемых им функций, выступая в качестве своего рода расширения гостиной в общественном пространстве. Предложенное решение улицы оформлено с помощью различных приемов тактического пространственного вмешательства, благодаря которым малоиспользуемый участок становится приятным местом для ожидания транспорта и времяпрепровождения. Существующая среда с ее модернистской панельной архитектурой и пастельной цветовой палитрой вдохновила формальный язык и тональность проекта, улучшая качество окружающей среды и добавляя в район красок.
Презентация проекта в Ласнамяэ прошла 8 мая 2023 года в Таллинской гимназии Куристику (К. Кярбери, 9). Заказчиками проекта являются отдел пространственного проектирования Центра стратегического управления Таллинна и Таллиннский департамент окружающей среды и городского хозяйства. Проект планируется завершить в течение четырех месяцев после подписания договора.