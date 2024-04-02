В Ласнамяэ планируется пространственная интервенция

„Проект должен был быть реализован в 2023 году, но, как и многие другие начинания, был заморожен по экономическим причинам. Я рада, что в этом году мы все-таки реализуем такой интересный проект. В будущем этот микрорайон нуждается в более существенных изменениях, и это вмешательство поможет жителям увидеть различные возможные функции, а городу – получить от жителей обратную связь для планирования более масштабного проекта“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Когда Таллинн был Зеленой столицей Европы, мы постоянно повторяли, что это не проект, а изменение мышления: город должен стать более зеленым, а интересные решения должны появляться в городском пространстве постоянно. В этом году мы продолжаем многие из начатых тогда мероприятий, и пространственная интервенция в микрорайоне Мустакиви – яркий тому пример. Помимо Ласнамяэ, мы также планируем интервенцию на улице Яама в Нымме“, – сказал вице-мэр Владимир Свет.

В рамках проекта „Зеленый след“ в сотрудничестве с Союзом архитекторов Эстонии запланировано пространственное вмешательство в микрорайоне Мустакиви, которое сделает городское пространство более комфортным, предоставит новые возможности для деятельности и усилит визуальную идентичность этого места. Проект, созданный Союзом архитекторов Эстонии, называется „Улица в гостиной“.