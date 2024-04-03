Дефекты в новостройках: с какими проблемами сталкиваются владельцы квартир?

„Мой муж – строитель и, по его мнению, была неправильно залита стяжка, – отмечает Наталья. – Кроме того, во многих квартирах неправильно уложили плитку, под ней были пустоты. Мы у себя даже одну оставили, не стали ломать. Если ее простучать, то слышно, что под ней пустота“.

По словам Натальи, в этой ситуации встал вопрос: кто виноват? Строители или фирма, предоставившая паркет?

С подобной ситуацией столкнулась и Наталья в своей квартире в Ыйсмяэ (застройщик AS Hepsor): „У нас были очень большие перепады высоты. Например, стоит стол, и, если на него посмотреть, можно заметить, что он под наклоном. А когда мы решили заменить паркет, то увидели, что неправильно подготовлена стяжка. У нас большие окна, в пол, и в тех местах, где окна стыкуются с окном, были большие перепады. На это жаловались многие наши соседи – люди писали, что дует и пол ходит ходуном. Насколько знаю, полы исправляли во многих квартирах“.

Чтобы доказать наличие брака, по словам Андрея, пришлось пригласить эксперта, который составил акт и указал, что в каждой комнате пол не соответствует нормам.

„Я купил квартиру в новом доме на улице Паэпарги, но вскоре выяснилось, что паркет в коридоре гулял вверх-вниз. Оказалось, что бетон был криво залит, – говорит Андрей, владелец недвижимости в доме, построенном фирмой AS Remet. – В коридоре пол исправили за два месяца, но потом обнаружилось, что паркет лежит неровно по всей квартире. На то, чтобы застройщик вскрыл полы и выровнял залитый бетон, ушло полтора года“.

По данным руководителя секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Вейко Копамеэса , в 2023 году в TTJA было подано 86 заявок, которые касались различных проблем, связанных с оказанием услуг по строительству или ремонту объектов недвижимости. Раздельный учет по так называемым „новым и старым“ квартирам не ведется.

В гарантийный период компания выровняла в квартире мужчины пол. И то – после заключения эксперта, которого пригласил Андрей.

Процедура сдачи-приемки была стандартной, поясняет Андрей: „Я подписал акт приемки за два месяца до визита к нотариусу, когда ключей еще не было. Мы зашли с представителем фирмы, и я сделал беглый визуальный осмотр квартиры и подписал акт, в котором зафиксированы показания счетчиков, на что, в принципе, и делается акцент, а не на проверку полов, стен, трещин и так далее. А потом застройщики этим актом оперируют так, что, мол, ты квартиру же принял и акт подписал“.

Андрей приобрел квартиру в Ласнамяэ, построенную девелоперской компанией AS Remet. Однако восторг от шикарного вида, открывающегося из окон высотки, сошел на нет, когда собственник столкнулся с рядом недоделок в квартире.

Об этом он знает не понаслышке, ведь одна из их компаний – Pro Advice – осуществляет услугу строительного надзора.

В некоторых случаях недостатки напольного покрытия обусловлены не только бетонной стяжкой, но и другими объективными причинами. По словам исполнительного директора агентства недвижимости Eco Advice Антона Никитина, в последнее время действительно участились проблемы с паркетом.

„Летом скрипит пол. Когда жили арендаторы, никто мне не сообщил, а когда мы сами переехали в эту квартиру, то услышали ужасный скрип. Но гарантийный срок уже прошел, и мы не успели ничего сделать, – констатирует женщина. – Другим жильцам переделывали. Рассказывали, что поначалу застройщик пытался их убедить, что скрип – это нормально. Но все же со временем специалисты компании устранили проблемы“.

Анне, владелица новой квартиры от фирмы Bonava в Ласнамяэ, также столкнулась с проблемами, связанными с напольным покрытием.

„В случае обнаружения дефектов мы будем действовать в соответствии с действующим законодательством“, – говорит Михкель Мягер.

Региональный менеджер фирмы-застройщика Hepsor Eesti Михкель Мягер пояснил, что их партнером в организации строительных работ, в том числе – гарантийных, является генеральный подрядчик Mitt&Perlebach OÜ. Поэтому в случае возникновения дефектов в течение гарантийного срока необходимо обращаться к генподрядчику, который устраняет гарантийные дефекты.

„В коридоре, где по гарантии заливали яму в бетоне, мастера сделали горку. Через полтора года, когда во всей квартире вскрывали паркет и выравнивали весь бетонный пол, эту горку сточили“, – вспоминает он.

Но другие недоделки, по словам владельца квартиры, застройщик проигнорировал.

„В ванной лопнула плитка под потолком, отсутствует уклон к трапу, балкон подтапливает, – говорит Андрей. – Я проинформировал застройщика, но они ничего не сделали, ответили, что все в пределах нормы“.

Тогда Андрей обратился в Департамент защиты прав потребителей и в своем заявлении указал все недоделки. Акт гарантийных работ Андрей отказался подписывать, так как не был удовлетворен качеством переделки.

„Меня не устраивало, как выполнили работу: перебивали несколько раз плинтусы, понаделали в них дырок, потом замазывали их, я потребовал заменить. На стенах остались следы демонтажа. Сначала предложили поменять плинтусы на аналогичные, но выше по высоте, я не согласился, так как вокруг дверей плинтусы и косяки были бы меньшего размера“, – рассказывает собственник квартиры.

Департамент защиты прав потребителей встал на сторону застройщика, сославшись на акт проведенных гарантийных работ, предоставленный компанией.

„Я согласился на письменное рассмотрение жалобы, и это была моя ошибка, – сетует Андрей. – Если бы мы все пункты рассматривали устно, на встрече с девелопером, тогда Департамент обратил бы более пристальное внимание на мои претензии. А в итоге сложилось впечатление, что мою жалобу рассмотрели мельком, не придавая значения важным деталям. Так что я понял: без эксперта принимать квартиру нет смысла! Нужно проверять, насколько ровный пол – линейками по всей квартире. У меня в детской был перепад примерно 2 см. И обязательно нужно проверять кривизну стен, где предполагаются встроенные шкафы“.

К сожалению, фирма Remet не прокомментировала запрос, касающийся и этого прецедента.