ЭКСПЕРТ | Как сэкономить тысячи евро при оформлении жилищного кредита

„Первый и самый важный шаг, который нужно сделать, чтобы получить лучшую ставку по жилищному кредиту, – это запросить предложения у разных банков. Если сравнивать сейчас с тем, что было 10 лет назад, конкуренция в банковской сфере возросла, а это значит, что и конечная предлагаемая процентная ставка может существенно отличаться“, – говорит Ребане.

Ребане пояснил, что зачастую трудно понять, сколько процентная ставка может составлять от суммы кредита – даже пара десятых долей процента могут означать разницу в тысячи евро на протяжении нескольких десятилетий. „В настоящее время Luminor предлагает жилищные кредиты со ставкой 1,35% при определенных условиях. Если предположить, что средняя квартира в таллиннской новостройке стоит 260 000 евро, покупатель вносит первоначальный взнос в размере 15% и берет кредит на 30 лет, то за кредит с конкурирующей процентной ставкой в 1,6%, учитывая текущий Euribor, он заплатит на 13 000 евро больше“, – пояснил Ребане.

Однако, по словам Ребане, процентная ставка – не единственный фактор для сравнения. „После получения предложений от нескольких банков, помимо сравнения процентной ставки, необходимо рассмотреть и другие условия кредитного предложения, например комиссию за заключение кредитного договора“. Он добавил, что в договорах о жилищном кредитовании могут быть дополнительные условия, на которые следует обратить внимание, – например, условия досрочного погашения и другие сопутствующие комиссии и административные расходы.

Ребане отметил, что банки в целом учитывают два основных фактора, когда делают предложение заявителю: личность заявителя и объект недвижимости, который он хочет приобрести. Однако критерии, на основании которых банк выдает кредит на покупку жилья, могут несколько отличаться друг от друга – например, одни банки могут отдавать предпочтение состоянию и ликвидности приобретаемой недвижимости, а другие – профилю заявителя. Поэтому различаются и предлагаемые процентные ставки.