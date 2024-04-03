ЭКСПЕРТ | Как сэкономить тысячи евро при оформлении жилищного кредита
Получение жилищного кредита – одно из самых важных финансовых решений, которые человек может принять за всю свою жизнь. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, заявитель может сделать многое, чтобы получить от банка наилучшую процентную ставку по жилищному кредиту и в целом сэкономить на кредите.
„Первый и самый важный шаг, который нужно сделать, чтобы получить лучшую ставку по жилищному кредиту, – это запросить предложения у разных банков. Если сравнивать сейчас с тем, что было 10 лет назад, конкуренция в банковской сфере возросла, а это значит, что и конечная предлагаемая процентная ставка может существенно отличаться“, – говорит Ребане.
Ребане пояснил, что зачастую трудно понять, сколько процентная ставка может составлять от суммы кредита – даже пара десятых долей процента могут означать разницу в тысячи евро на протяжении нескольких десятилетий. „В настоящее время Luminor предлагает жилищные кредиты со ставкой 1,35% при определенных условиях. Если предположить, что средняя квартира в таллиннской новостройке стоит 260 000 евро, покупатель вносит первоначальный взнос в размере 15% и берет кредит на 30 лет, то за кредит с конкурирующей процентной ставкой в 1,6%, учитывая текущий Euribor, он заплатит на 13 000 евро больше“, – пояснил Ребане.
Однако, по словам Ребане, процентная ставка – не единственный фактор для сравнения. „После получения предложений от нескольких банков, помимо сравнения процентной ставки, необходимо рассмотреть и другие условия кредитного предложения, например комиссию за заключение кредитного договора“. Он добавил, что в договорах о жилищном кредитовании могут быть дополнительные условия, на которые следует обратить внимание, – например, условия досрочного погашения и другие сопутствующие комиссии и административные расходы.
Ребане отметил, что банки в целом учитывают два основных фактора, когда делают предложение заявителю: личность заявителя и объект недвижимости, который он хочет приобрести. Однако критерии, на основании которых банк выдает кредит на покупку жилья, могут несколько отличаться друг от друга – например, одни банки могут отдавать предпочтение состоянию и ликвидности приобретаемой недвижимости, а другие – профилю заявителя. Поэтому различаются и предлагаемые процентные ставки.
„Luminor отдает предпочтение конкретному человеку и его профилю“, – говорит Ребане. Это не означает, что недвижимость не имеет никакого значения при подаче заявки. Однако если состояние недвижимости хотя бы хорошее, окончательное решение все равно будет определяться профилем клиента“.
Ребане рекомендует смотреть не только на предлагаемую процентную ставку, но и оценивать как сам процесс подачи заявки – например, где клиенту обеспечивается наиболее индивидуальный подход, – так и другие условия, которые банк предлагает при оформлении жилищного кредита.
Поскольку именно в этих аспектах могут быть большие различия между банками, стоит принимать решение, исходя из общей картины. „Получение жилищного кредита – не совсем обычное дело для человека, и зачастую оно сопряжено со множеством вопросов и сложностей. Поэтому, безусловно, стоит спросить совета, изучить и оценить, как тот или иной банк подходит к клиенту, и как пытается находить решения для различных ситуаций“, – говорит Ребане.