Квартирные товарищества Ласнамяэ получат 138 000 евро на благоустройство дворов

«Активность и сотрудничество местных жителей являются ключом к улучшению жилой среды Ласнамяэ, и программа „Дворы в порядок“– один из примеров этого, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. – Я рада, что в этом году желающих было в два раза больше, чем в прошлом».

В случае некоторых ходатайств речь идет о продолжении работ, когда товарищество наметило видение того, чего оно хочет достичь, и распределило работы по реконструкции дворовой территории на несколько лет. Другие товарищества сосредоточились на более скромных проектах, по итогам которых планируется установить мусорные домики, проложить тротуары, благоустроить территорию, организовать отведение с участка ливневых вод и улучшить детскую игровую площадку. Кроме того, большой интерес вызвала установка камер видеонаблюдения – каждый четвертый ходатайствующий хотел внести таким образом свой вклад в обеспечение безопасности района.

При распределении субсидий учитывались долгосрочность проектов, их влияние на городское пространство и безопасность, а также финансовый вклад заявителя. Решения о финансировании будут представлены квартирным товариществам в ближайшее время.

Управа района призывает представителей квартирных товариществ привести в порядок свои данные, собрать необходимые документы и подать заявку на участие в проекте «Дворы в порядок» в 2025 году.

Квартирные товарищества могут подать заявку на получение субсидии на благоустройство своих дворов, которая покрывает 15–70 % стоимости проекта, но не более 16 000 евро в год и 40 000 евро на двор. Субсидия выплачивается по завершении работ и оплате счетов до конца года.

Помимо программы «Дворы в порядок», квартирные товарищества могут подать заявку на получение субсидий и по другим проектам, таким как «Фасады в порядок», «Зеленый двор», пособие на пожарную безопасность и пособие на проведение аудита, пособие на последующие действия по результатам аудита балконов и навесов и пособие на обучение члена правления квартирного товарищества.

Больше информации о пособиях можно получить по ссылке https://www.tallinn.ee/ru/korteriuhistu.