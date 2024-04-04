Девелопер Александр Краус – о ценах, кризисе и конкуренции: „Это был какой-то апокалипсис“

Начнем с самого популярного вопроса – в какую сторону будут двигаться цены на недвижимость?

С вероятностью в 80% я склоняюсь к тому, что падать они не будут.

Сейчас рост цен на новую недвижимость остановился, но зарплаты либо догоняют, либо уже догнали инфляцию. Получается, что количество квадратных метров, которое может купить человек, потихоньку начинает увеличиваться. Соответственно, очень медленно, но покупательская способность восстанавливается. Главным критерием оценки всегда было то, сколько квадратных метров человек может приобрести на свою зарплату.

Кроме того, Euribor, как мы все надеемся, начнет падать. Эти два фактора начнут улучшать доступность квартир.