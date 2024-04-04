ВИДЕО | Из-за соседства с детсадом двор жилого дома в Ласнамяэ превратился в парковку

По богатому опыту „Зеркала“ можно сказать, что в Эстонии два неиссякаемых источника проблем — это квартирные товарищества и парковка. Сколько уже было показано и рассказано „парковочных“ историй. И о нехватке мест, и о штрафах, и о целых парковочных баталиях в отдельно взятых домах и районах.

Таисия Васильевна живет на улице Махтра не первый год и искренне возмущена тем, что тихий и уютный двор жилого дома из-за соседства с детским садиком превратился в настоящий хайвэй.

Понятное дело, что такое количество автомобилей маленький ласнамяэский двор вместить просто не в силах, поэтому спешащие за своими чадами родители ставят свои машины где придется, в том числе и на газонах.

„Зеркало“ не первая инстанция, куда обратилась Таисия Васильевна. Например, она сделала рацпредложение директору садика — закрывать ворота утром и вечером. И проблема будет решена. А открытыми держать калитку с другой стороны — там, кстати, недалеко и просторная парковка есть.

Как говорит Таисия Васильевна, магазин по соседству, которому и принадлежит близлежащая парковка, по утрам закрыт. Так что парковка с утра всегда пустая — как раз в то время, когда родители привозят своих детей в сад. Почему бы не парковаться там? Звучит разумно. Да и как минимум некоторые родители были бы не против.

Кстати, местные жители всегда могут обратиться в МуПо по номеру 14410 и вызвать патруль, который воздаст нарушителям по заслугам.

В один рабочий день с утра пораньше „Зеркало“ приехало на ту самую стоянку возле близлежащего торгового центра и лично убедилось, что припарковать свой автомобиль там, чтобы спокойно отвести своего ребенка в детский сад, это действительно хорошая идея. Как и говорили и инспектор, и Таисия Васильевна!

„Зеркало“ засекло путь до ворот, и оказалось ровно сто шагов. То есть и правда примерно сто метров. И из-за этого весь сыр-бор?