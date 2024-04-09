БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Заветная мечта жителей Эстонии - квартира или домик на юге Европы. Но купить не так просто, как кажется(12)
Кто из нас не хотел бы иметь уютную квартиру или даже дом в солнечной Италии или в прибрежном районе Испании?! Если еще пару десятилетий назад об этом можно было только мечтать, то сейчас мечта вполне осуществима. Последние пару лет наметился настоящий бум - жители Эстонии массово скупают недвижимость в теплых странах. Однако в процессе покупки возникает много нюансов, о которых большинство людей даже не догадываются.
Несколько десятилетий назад купить квартиру или летний домик в Испании или Италии могли позволить себе лишь самые богатые жители Эстонии. Но сейчас ситуация изменилась, интерес к недвижимости в теплых европейских странах проявляют люди с разным достатком. Эксперты признают, что за последние несколько лет число заинтересованных в покупке лиц выросло в несколько раз. Прежде всего ищут место, куда можно было бы сбежать от изменчивого эстонского климата.