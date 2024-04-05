Ионизационный или фотоэлектрический датчик дыма: в чем разница и какой из них предпочесть?

Существует два основных типа дымовых датчиков: ионизационный и фотоэлектрический. Рассказываем о плюсах и минусах каждого из них, чтобы было проще решить, какой больше подходит вашей семье.

В ионизационном датчике используется (очень) небольшое количество радиоактивного материала для ионизации воздуха во внутренней камере, что создает электрический ток. Когда дым проникает в камеру, ток перестает образовываться и прибор срабатывает.

В целом ионизационные датчики дешевле фотоэлектрических. Их главный плюс – способность обнаружить пожар, который быстро распространяется, например, когда на сковороде загорелось масло или занавеска вспыхнула от огня свечи. Большой минус в том, что они не „видят“ пожары, при которых возникает много дыма, но распространяются которые медленно.

Ионизационный датчик быстро сообщил бы, например, о пожаре, произошедшем 24 марта в деревне Яска (волость Пыхья-Сакала). В 6:30 Спасательный департамент получил сообщение о том, что там горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламенем была охвачена крыша дома, огонь распространился по помещению. Пожар потушили к 10:45, крыша дома и мебель полностью уничтожены огнем. Люди в происшествии не пострадали, причина пожара устанавливается.

Доля ионизационных датчиков постоянно снижается, поскольку в случае большого количества при их складировании и обработке отходов может возникнуть опасность облучения.

Фотоэлектрический дымовой датчик также известен как оптический дымовой датчик. Он реагирует на частички сажи в дыме, который образуется при горении. В центре оптического датчика находится дымовая камера, в которой расположены инфракрасный LED (эмиттер) и фотодиод (приемник). Барьер между инфракрасным LED и фотодиодом делает их невидимыми друг для друга.

Через каждые восемь секунд инфракрасный LED отправляет в камеру световой луч. Если в камеру проник дым, датчик обнаруживает его путем измерения увеличенного оптического рассеивания и издает сигнал тревоги.