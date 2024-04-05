Ионизационный или фотоэлектрический датчик дыма: в чем разница и какой из них предпочесть?
Срок службы дымового датчика составляет в зависимости от производителя от трех до десяти лет, то есть рано или поздно прибор придется заменить. Как выбрать для своей семьи новое устройство, спасающее жизнь?
Существует два основных типа дымовых датчиков: ионизационный и фотоэлектрический. Рассказываем о плюсах и минусах каждого из них, чтобы было проще решить, какой больше подходит вашей семье.
В ионизационном датчике используется (очень) небольшое количество радиоактивного материала для ионизации воздуха во внутренней камере, что создает электрический ток. Когда дым проникает в камеру, ток перестает образовываться и прибор срабатывает.
В целом ионизационные датчики дешевле фотоэлектрических. Их главный плюс – способность обнаружить пожар, который быстро распространяется, например, когда на сковороде загорелось масло или занавеска вспыхнула от огня свечи. Большой минус в том, что они не „видят“ пожары, при которых возникает много дыма, но распространяются которые медленно.
Ионизационный датчик быстро сообщил бы, например, о пожаре, произошедшем 24 марта в деревне Яска (волость Пыхья-Сакала). В 6:30 Спасательный департамент получил сообщение о том, что там горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламенем была охвачена крыша дома, огонь распространился по помещению. Пожар потушили к 10:45, крыша дома и мебель полностью уничтожены огнем. Люди в происшествии не пострадали, причина пожара устанавливается.
Доля ионизационных датчиков постоянно снижается, поскольку в случае большого количества при их складировании и обработке отходов может возникнуть опасность облучения.
Фотоэлектрический дымовой датчик также известен как оптический дымовой датчик. Он реагирует на частички сажи в дыме, который образуется при горении. В центре оптического датчика находится дымовая камера, в которой расположены инфракрасный LED (эмиттер) и фотодиод (приемник). Барьер между инфракрасным LED и фотодиодом делает их невидимыми друг для друга.
Через каждые восемь секунд инфракрасный LED отправляет в камеру световой луч. Если в камеру проник дым, датчик обнаруживает его путем измерения увеличенного оптического рассеивания и издает сигнал тревоги.
В отличие от ионизационного датчика, фотоэлектрический датчик дыма эффективнее выявляет медленно тлеющие очаги. Устройство обнаруживает выделяемый из источника возгорания дым до того, как появится пламя. Например, такой дым выделяет сигарета, которая упала на диван и медленно тлеет.
Как ионизационный, так и оптический дымовой датчик отлично обнаруживает пожары, и с точки зрения безопасности важно, чтобы у вас дома обязательно был дымовой датчик. „Еще лучше, если у вас дома установлен умный датчик, умеющий передавать сигнал, При необходимости он сам вызывает помощь и сообщает, когда у него садится батарейка или возникает какая-либо неисправность“, – посоветовал эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла.