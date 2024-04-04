Девятиэтажку рядом с Vaba Lava Narva надеются превратить в 4-звездочный отель(1)
На этой недвижимости, напомним, действуют театральный центр Vaba Lava Narva, центр инноваций и творчества Objekt, Дом эстонского языка.
Точнее говоря, непосредственно проектом отеля занимаются партнеры Калдоя, которых он предпочитает пока не называть, указывая в то же время, что они давно и на очень серьезном уровне работают в гостиничном бизнесе.
„Насколько реалистично появление отеля на этом месте, будет ясно летом, когда получим от Фонда справедливого перехода ответ на ходатайство о поддержке строительства. Помощь фонда может стать вместе с самой недвижимостью гарантией того, что будет банковское кредитное финансирование.
Без всего этого отель, конечно, получился бы нерентабельным. Строительство в Нарве обойдется не дешевле, чем аналогичное в Таллинне, а, скорее всего, даже дороже, при том, что готовая нарвская недвижимость будет стоить существенно дешевле. Эффективно конкурировать со столичными отелями нарвский проект не сможет, понятное дело, поэтому вкладывать в него только свои деньги было бы ошибкой“, – говорит Аллан Калдоя.
По его словам, ходатайство в фонд будет подано к середине апреля, а в целом реализация идея находится на начальной стадии. „Пройдена, может быть, половина пути, а все будет зависеть от ключевого решения. Так или иначе проектом занимаются ребята с опытом в сфере туризма и гостиничного бизнеса, но и мы с партнером приняли на себя некоторые риски“, – сообщает Калдоя.
По задумке, скелет девятиэтажки будет сохранен, то есть его несущие конструкции, а внутри создадут около 120 номеров.
„Не от меня зависит, каким будет проект в итоге, если все получится, но мой совет заключается в том, чтобы в отеле создали большое современное лобби, где люди могли бы работать, проводить встречи, а на крыше, я уверен, было бы оптимально сделать хороший бар, с самым прекрасным видом на Нарву“, – делится Калдоя своими соображениями.
По предварительной оценке общая стоимость проекта может составить от 11 до 13 миллионов евро. Фонд справедливого перехода теоретически может обеспечить до 45 процентов от бюджета.
Напомним, что фонд расширил минувшей осенью спектр сфер, которые могут надеяться на финансовую помощь для реализации новых проектов, введя в их число, в частности, туризм.
Напомним, что вся эта недвижимость, Линда, 2, в свое время относилась к заводу „Балтиец“. На месте Vaba Lava была проходная, другие площади использовались в том числе заводской администрацией. Реинкарнация началась с открытия театрального центра в 2018 году. Objekt и Дом эстонского языка начали работать годом позже, и только у последнего не было финансовых проблем, так как его развивает Фонд интеграции, нарвское отделение которого находится там же.Театральный центр Vaba Lava хронически нуждался в деньгах практически с самого начала своего существования, тщетно надеясь на первых порах на существенную помощь из городского бюджета. Из-за недофинансирования со стороны Министерства культуры временно закрылся в 2021 году, а минувшим летом в поддержке ему неожиданно отказал Фонд интеграции, что создало большие проблемы. „Деловые ведомости“ на днях писали о долгах Objekt, который спасает только то, что им занимается сам Калдоя, закрывающий глаза как собственник недвижимости на накопившиеся за полтора года долги за аренду, которыми финансовые проблемы центра инноваций не исчерпываются.