Девятиэтажку рядом с Vaba Lava Narva надеются превратить в 4-звездочный отель

На этой недвижимости, напомним, действуют театральный центр Vaba Lava Narva, центр инноваций и творчества Objekt, Дом эстонского языка.

Точнее говоря, непосредственно проектом отеля занимаются партнеры Калдоя, которых он предпочитает пока не называть, указывая в то же время, что они давно и на очень серьезном уровне работают в гостиничном бизнесе.

„Насколько реалистично появление отеля на этом месте, будет ясно летом, когда получим от Фонда справедливого перехода ответ на ходатайство о поддержке строительства. Помощь фонда может стать вместе с самой недвижимостью гарантией того, что будет банковское кредитное финансирование.

Без всего этого отель, конечно, получился бы нерентабельным. Строительство в Нарве обойдется не дешевле, чем аналогичное в Таллинне, а, скорее всего, даже дороже, при том, что готовая нарвская недвижимость будет стоить существенно дешевле. Эффективно конкурировать со столичными отелями нарвский проект не сможет, понятное дело, поэтому вкладывать в него только свои деньги было бы ошибкой“, – говорит Аллан Калдоя.

По его словам, ходатайство в фонд будет подано к середине апреля, а в целом реализация идея находится на начальной стадии. „Пройдена, может быть, половина пути, а все будет зависеть от ключевого решения. Так или иначе проектом занимаются ребята с опытом в сфере туризма и гостиничного бизнеса, но и мы с партнером приняли на себя некоторые риски“, – сообщает Калдоя.

По задумке, скелет девятиэтажки будет сохранен, то есть его несущие конструкции, а внутри создадут около 120 номеров.

„Не от меня зависит, каким будет проект в итоге, если все получится, но мой совет заключается в том, чтобы в отеле создали большое современное лобби, где люди могли бы работать, проводить встречи, а на крыше, я уверен, было бы оптимально сделать хороший бар, с самым прекрасным видом на Нарву“, – делится Калдоя своими соображениями.

По предварительной оценке общая стоимость проекта может составить от 11 до 13 миллионов евро. Фонд справедливого перехода теоретически может обеспечить до 45 процентов от бюджета.