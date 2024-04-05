Эстонской компании скандального российского бизнесмена грозит банкротство

Ранее Äripäev писал, что застройщик Teletorni Kodud OÜ задолжал нескольким кредитным учреждениям и строительным компаниям. Ипотека на построенные в Пирита квартиры оформлена в пользу кредиторов, но продать их на аукционах сложно – здания не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию, и жить в них невозможно из-за строительных дефектов. У компании также есть налоговая задолженность в размере 550 000 евро.