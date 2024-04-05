ВИДЕО | Жительнице Ласнамяэ, вложившей в муниципальную квартиру целое состояние, придется переехать

Обратившаяся к „Зеркалу“ Алла является вынужденным квартиросъемщиком. „Я примерно 30 лет прожила в центре города, но потом объявился хозяин жилья и мне в 2007 году предложили муниципальную квартиру на улице Викерлазе в Ласнамяэ“, - рассказала Алла.

По ее словам, ей обещали, что она сможет приватизировать квартиру по приватизационной цене.

Действительно, „Зеркало“ припоминает скандал из далекого 2006 года, во время которого отдельные люди по непонятным для общественности причинам смогли купить квартиры в городе Таллинне примерно в 100 раз дешевле тогдашних рыночных цен. Газетные статьи того времени называют именно вынужденных арендаторов покупателями, и, может быть, Алле действительно обещали такую ​​сделку? Однако у нее нет никаких документов, которые она могла бы предъявить по этому поводу. И в результате образовавшейся в СМИ шумихи, эта практика была довольно быстро прекращена. Однако об изменившейся политике Алле никто ничего не сообщил.

Алле пришлось сразу после переезда делать ремонт, потому что квартира, как это принято говорить, была в убитом состоянии. Никакого ремонта, окна не закрывались, полы были холодные, батареи старые и так далее.

За эти годы Алла вложила в свою новую квартиру целое состояние. Новые окна, полы, двери, радиаторы. Поскольку она жила с мыслью, что делает ремонт для себя, то и чеки хранить у нее не было особых причин. Однако обещанного выкупа через годы почему-то не последовало.

Алла рассказала, что в 2013 году ей предложили выкупить квартиру и оценили ее в 28 000 евро. Есть подозрение, что улучшения, сделанные Аллой, отразились и на этой цене выкупа. Понятно, что таких денег у Аллы не было и выкупить квартиру у нее не получилось.