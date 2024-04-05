ВИДЕО | Жительнице Ласнамяэ, вложившей в муниципальную квартиру целое состояние, придется переехать(6)
Жительнице Ласнамяэ Алле скоро придется покинуть свою муниципальную трехкомнатную квартиру, в которой она жила 17 лет и сделала ремонт, передает программа „Зеркало“ на ETV+.
Обратившаяся к „Зеркалу“ Алла является вынужденным квартиросъемщиком. „Я примерно 30 лет прожила в центре города, но потом объявился хозяин жилья и мне в 2007 году предложили муниципальную квартиру на улице Викерлазе в Ласнамяэ“, - рассказала Алла.
По ее словам, ей обещали, что она сможет приватизировать квартиру по приватизационной цене.
Действительно, „Зеркало“ припоминает скандал из далекого 2006 года, во время которого отдельные люди по непонятным для общественности причинам смогли купить квартиры в городе Таллинне примерно в 100 раз дешевле тогдашних рыночных цен. Газетные статьи того времени называют именно вынужденных арендаторов покупателями, и, может быть, Алле действительно обещали такую сделку? Однако у нее нет никаких документов, которые она могла бы предъявить по этому поводу. И в результате образовавшейся в СМИ шумихи, эта практика была довольно быстро прекращена. Однако об изменившейся политике Алле никто ничего не сообщил.
Алле пришлось сразу после переезда делать ремонт, потому что квартира, как это принято говорить, была в убитом состоянии. Никакого ремонта, окна не закрывались, полы были холодные, батареи старые и так далее.
За эти годы Алла вложила в свою новую квартиру целое состояние. Новые окна, полы, двери, радиаторы. Поскольку она жила с мыслью, что делает ремонт для себя, то и чеки хранить у нее не было особых причин. Однако обещанного выкупа через годы почему-то не последовало.
Алла рассказала, что в 2013 году ей предложили выкупить квартиру и оценили ее в 28 000 евро. Есть подозрение, что улучшения, сделанные Аллой, отразились и на этой цене выкупа. Понятно, что таких денег у Аллы не было и выкупить квартиру у нее не получилось.
Конечно, может возникнуть вопрос, а почему же Алла вкладывала в ремонт не своей квартиры какие-либо средства. Но понятно почему, жить то где-то надо, да и не в халупе холодной и ужасной, всем же хочется комфорта и уюта. А вариантов где-то еще жить у семьи Аллы не было. Сейчас же получается, что ее дети и внуки уже съехали с этой квартиры и столько площади одному человеку будет много, что тоже логично.
В очередной раз договор аренды Алле не продлили и предложили переехать в 1-комнатную квартиру.
Алла уже живет на коробках, и пытается спасти хоть что-то во что вкладывалась, что можно спасти, упаковывает даже межкомнатные двери и потолочные светильники.
Больше всего Аллу огорчает тот факт, что ей не удалось за свою жизнь собрать ничего, что можно было бы завещать своим детям. Когда она переедет из этой квартиры в другую муниципальную, она, конечно не будет жить где-то под елкой, но деньги при этом в кармане не появятся. Ведь все деньги на ремонт, которые она 17 лет вкладывала в городскую квартиру, увы, не вернутся.
Единственным положительным моментом в этой истории является то, что переехав из 3-комнатной квартиры в однокомнатную, Алла должна получить в свое распоряжение только что отремонтированное жилье. Куда действительно не придется ничего вкладывать самому.
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