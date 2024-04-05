В этом году Таллинн и Спасательный департамент повысят уровень пожарной безопасности 22 жилых помещений

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, Таллинн в сотрудничестве со Спасательным департаментом с 2018 года реализует специальный проект, направленный на повышение пожарной безопасности жилых помещений, совместно оплачивая расходы на его проведение.

„Мы помогли испытывающим финансовые трудности горожанам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям и людям с особыми потребностями. На данный момент в Таллинне в рамках проекта повышена пожарная безопасность 176 домов и квартир. В этом году соответствующие работы пройдут еще в 22 домах – будет сделан ремонт электросетей и отопительных систем, прочищены дымоходы, установлены специальные дымовые датчики для слабослышащих людей. Общая стоимость проекта в этом году составит около 110 150 евро, из которых Спасательный департамент выделит на эти цели 56 150 евро, а город – 54 000 евро“, - сказала Бешкина

Список участвующих в проекте „Сделаем дома безопасными“ жилых помещений составляется на основании заявлений, поступивших в местное самоуправление, и проведенных Спасательным департаментом осмотров. В этом году пожарная безопасность будет повышена в шести жилых помещениях в Нымме и Кристийне, в трех – в Кесклинне и Пыхья-Таллинне, в двух – в Ласнамяэ и по одному в Хааберсти и Пирита.

Горожанин, в доме которого будут проводиться работы, должен быть зарегистрирован в качестве владельца недвижимости и, согласно данным регистра народонаселения, проживать там же. Также получить пособие может человек, который как минимум три года живет на жилплощади, принадлежащей его близкому родственнику или свойственнику, если они могут это письменно подтвердить.