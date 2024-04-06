ЭКСПЕРТ | Подходящее ли сейчас время для покупки недвижимости?(1)
„Если вы найдете свою нишу, по возможности найдете партнеров по бизнесу и если вы еще и сможете доказать банкам, что понимаете, как работает арендный бизнес, то ответ на вопрос, можно ли разбогатеть на недвижимости – скорее да“, – заявила на форуме Taltech Business инвестор и основательница Naisinvestorite Klub Кристи Сааре, пишет dv.ee.
Подходящее ли сейчас время для покупки недвижимости? По мнению Сааре, есть три условия, которые одновременно никогда не выполняются: недвижимость дешевая, кредиты доступны на хороших условиях, а арендная плата очень высока. „Всегда не хватает хотя бы одного“, – заявила Сааре.
Инвестировать в недвижимость – это как подниматься по лестнице
„Если вы встанете на первую ступеньку лестницы недвижимости, дальше будет намного легче“, – говорит инвестор. По словам Сааре, самый сложный момент – первая сделка, поскольку недвижимость постоянно дорожает по отношению к средней зарплате, а это означает постоянное увеличение суммы первоначального взноса, необходимого для приобретения недвижимости.