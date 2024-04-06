ЭКСПЕРТ | Подходящее ли сейчас время для покупки недвижимости?

„Если вы найдете свою нишу, по возможности найдете партнеров по бизнесу и если вы еще и сможете доказать банкам, что понимаете, как работает арендный бизнес, то ответ на вопрос, можно ли разбогатеть на недвижимости – скорее да“, – заявила на форуме Taltech Business инвестор и основательница Naisinvestorite Klub Кристи Сааре, пишет dv.ee.