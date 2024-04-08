Обзор за месяц: на рынке квартир март выдался прохладным

„Дело в том, что сделок было заключено даже немного меньше, чем в прошлом месяце. Однако, если посмотреть на календарь, оказывается, что этот год совершенно исключительный, в феврале рабочих дней было даже больше, чем в марте“, – сказал Мартин Вахтер, по мнению которого, вполне вероятно, что сезонная активность все же начнется с приходом теплой весенней погоды.

„Впрочем, можно сказать, что один из секторов даже переживает небольшой бум – оценщики уже несколько месяцев очень заняты, и ожидание порой растягиваются до двух-трех недель. Значительная часть оценок связана с волной рефинансирования действующих договоров жилищного кредитования, но, наверняка, не мало и тех, кто строит серьезные планы покупки“, — прокомментировал Вахтер текущие тенденции на рынке.

Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне в прошлом месяце составила 2776евро, что не 2,4 процента больше, чем в феврале. По сравнению с мартом 2023 года, рост составил 0,4%. „Медианная цена, по сути, весь год оставалась одинаковой. Люди откладывали покупку недвижимости, но это не может продолжаться бесконечно. Наступит переломный момент, после которого все больше людей будут заинтересованы в ограниченном количестве объектов недвижимости“, – поделился Вахтер.

Самая дорогая квартира была продана в марте за 800 000 евро. В марте в Таллинне было заключено 714 сделок купли-продажи, то есть на 10% меньше, чем в феврале. В марте 2023года в Таллинне было заключено 1006 сделок с недвижимостью. В марте нынешнего года в Таллинне под жилую застройку было продано 22 земельных участка с постройками, что на 1 больше, чем в феврале. Самый дорогой земельный участок с постройками, предназначенный под жилую застройку, был продан в марте за 1 510 000 евро.