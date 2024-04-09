ЭКСПЕРТ | Какой план платежей по жилищному кредиту выбрать?

В соответствии с переменным (аннуитетным) графиком ежемесячный платёж вначале обычно ниже, чем при выборе графика с фиксированной основной частью. Поэтому аннуитет у жителей Эстонии является более популярным выбором. „Поскольку многие клиенты хотят облегчить бремя своих кредитов и платить ежемесячно как можно меньше, часто выбирают аннуитетный график, так как он дает больше свободы“, – говорит Ребане.

Он объяснил, что график погашения с фиксированной суммой основного долга обычно означает несколько более высокий ежемесячный платеж, но в то же время доля основной суммы долга в платеже выше, чем при аннуитетном графике.

Ребане привел пример того, что переменный (аннуитетный) график не самый разумный, например, в ситуации, когда человек покупает небольшую квартиру, которую он планирует продать через пару лет, когда его семья или доход, как ожидается, увеличатся. В этом случае целесообразно подумать о фиксированном графике, при котором погашение основного долга на начальном этапе выплат будет выше, чем при аннуитетном графике.

„Я бы рекомендовал аннуитетный график тем, кто планирует взять жилищный кредит на срок более десяти лет. В противном случае вы можете обнаружить, что хотя энергично выплачивали кредит в начале срока, но остаток при этом уменьшился не настолько, насколько вы надеялись“.

В то же время Ребане отмечает, что если в начале периода кредитования вы можете позволить себе более высокие платежи, то выгоднее выбрать фиксированный график с равными взносами по основному долгу, поскольку в этом случае за период кредитования вы выплатите меньше процентов.