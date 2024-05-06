ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Почему купленную на мои деньги квартиру поделили между детьми мужа от предыдущего брака?

„Я купила за свои деньги квартиру и вышла замуж за человека, у которого было трое детей от предыдущего брака. Мы заключили брачный договор, по которому я отдала половину своего имущества мужу. Когда муж умер, мою квартиру по договору о наследовании поделили таким образом, что я и трое детей мужа от предыдущего брака являемся собственниками квартиры в равных долях (1/4).