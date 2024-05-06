Недвижимость
06.05.2024, 13:55

ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Почему купленную на мои деньги квартиру поделили между детьми мужа от предыдущего брака?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Billion Photos | Shutterstock

Читательница Maaleht интересуется, почему купленную на ее деньги квартиру поделили между детьми ее мужа от предыдущего брака.

„Я купила за свои деньги квартиру и вышла замуж за человека, у которого было трое детей от предыдущего брака. Мы заключили брачный договор, по которому я отдала половину своего имущества мужу. Когда муж умер, мою квартиру по договору о наследовании поделили таким образом, что я и трое детей мужа от предыдущего брака являемся собственниками квартиры в равных долях (1/4).

Я считаю, что такое разделение неверно, поскольку муж был собственником лишь половины квартиры. Как исправить эту ошибку?“, – спрашивает читательница.

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RusDelfi
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