06.05.2024, 13:55
ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Почему купленную на мои деньги квартиру поделили между детьми мужа от предыдущего брака?(3)
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Читательница Maaleht интересуется, почему купленную на ее деньги квартиру поделили между детьми ее мужа от предыдущего брака.
„Я купила за свои деньги квартиру и вышла замуж за человека, у которого было трое детей от предыдущего брака. Мы заключили брачный договор, по которому я отдала половину своего имущества мужу. Когда муж умер, мою квартиру по договору о наследовании поделили таким образом, что я и трое детей мужа от предыдущего брака являемся собственниками квартиры в равных долях (1/4).