Крайняя мера: Таллинн намерен снести незаконно строящееся здание

По словам исполняющей обязанности мэра Мадле Липпус, это один из самых сложных случаев за всю практику Департамента городского планирования, который уже привлекал к себе внимание общественности, и, без сомнения, это прецедент, поскольку ранее город применял принудительное исполнение более 20 лет назад.

„Для города снос постройки – это крайняя мера, но в данном случае не удалось остановить незаконную строительную деятельность другими способами. Владелец проигнорировал все предъявленные ему предписания и сроки, продолжив строительные работы, - сказала Липпус. – Мы всегда стараемся прийти к разумным и результативным решениям, но в данном случае речь идет о нарушении закона – требования законов о строительстве и планировании одинаковы для всех жителей города“.

21 апреля 2022 года в Департамент городского планирования было направлено обращение в связи с незаконной строительной деятельностью на территории по адресу Мытусе, 25а. В том же месяце департамент осуществил осмотр места для выяснения обстоятельств и сделал предписание немедленно прекратить строительные работы. В мае 2023 года выяснилось, что владелец продолжает строительство несмотря на предписание департамента и отсутствие разрешения на строительство.