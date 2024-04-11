ЭКСПЕРТ | Слухи о массовой покупке недвижимости в Испании – миф
Широко обсуждаемый в СМИ тезис, будто местные инвесторы в недвижимость произвели замену эстонских активов в своем портфеле на активы в Испании и других странах Южной Европы, является мифом. На самом деле, на этот шаг пошли лишь немногие, прокомментировал слух Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.
„В последние месяцы меня много раз спрашивали, привело ли охлаждение местного рынка или продолжающаяся агрессия России к повышению интереса жителей Эстонии к испанской недвижимости. За последние несколько лет интерес усилился, это правда, но мало кто доходит до заключения сделки“, – сказал Мартин Вахтер и пояснил, что, находясь в Эстонии, найти объявления о недвижимости в других странах не сложно, но все дальнейшие действия намного сложнее.
„На первый взгляд, глядя на цифры, может показаться, что все просто, мол куплю в кредит в Испании недвижимость за 200 000 евро, то есть по цене старой трехкомнатной квартиры в Таллинне, буду там отдыхать несколько недель в году, а в остальное время объект будет приносить доход от аренды, и этот доход будет покрывать платежи по кредиту – разве может что-то пойти не так?“ – усмехается Вахтер и сразу напоминает, что недорогая квартира в Испании тоже продается по доступной цене по какой-то причине — это может быть плохой район или здание находится не в лучшем состоянии. „Так все-таки не бывает, нельзя купить роскошную квартиру в теплой стране с прекрасным видом на море по цене мустамяэской квартиры“, — охлаждает пыл мечтателей Вахтер и добавляет, что люди, привыкшие к относительно простому и быстрому ведению дел в Эстонии, могут уже в самом начале столкнуться с бюрократическими препонами, характерными для Южной Европы.
По словам Вахтера, первая трудность – это выбор, поскольку объекты приходится осматривать собственными глазами, а это уже означает немалые затраты времени и денег, к тому же, в понравившийся регион придется совершить несколько поездок. „Если процесс выбора частично можно увязать с планами на отпуск, то, конечно, поначалу и эта часть кажется приятной“, — рассуждает Вахтер и добавляет, что найти надежного арендатора за тысячи километров тоже не всегда оказывается простым делом. Кроме того, инвестору также необходимо учитывать расходы, связанные с коммунальными платежами, налогами на недвижимость и постоянной естественной амортизацией квартиры. „Что будет, если у арендатора сломается кран? Вы сами полетите в Испанию его менять? Есть поставщики услуг, которые управляют и арендаторами, и квартирой, но это сразу снижает окупаемость инвестиций“, — указывает Вахтер на возможные узкие места бизнес-плана, который поначалу кажется вполне привлекательным.
„Однако, это правда, что более состоятельные жители Эстонии уже лет двадцать-тридцать покупают недвижимость в Южной Европе, и в популярных регионах их сообщество растет. Однако в основном это люди, для которых эти инвестиции составляют лишь очень небольшую часть их активов, или они действительно намерены проводить значительную часть времени где-то в теплом климате“, — комментирует ситуацию Вахтер и напоследок еще раз заверяет, что количество эстонских инвесторов в арендную недвижимость в Испании по-прежнему не растет быстрыми темпами.