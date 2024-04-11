ЭКСПЕРТ | Слухи о массовой покупке недвижимости в Испании – миф

„В последние месяцы меня много раз спрашивали, привело ли охлаждение местного рынка или продолжающаяся агрессия России к повышению интереса жителей Эстонии к испанской недвижимости. За последние несколько лет интерес усилился, это правда, но мало кто доходит до заключения сделки“, – сказал Мартин Вахтер и пояснил, что, находясь в Эстонии, найти объявления о недвижимости в других странах не сложно, но все дальнейшие действия намного сложнее.

„На первый взгляд, глядя на цифры, может показаться, что все просто, мол куплю в кредит в Испании недвижимость за 200 000 евро, то есть по цене старой трехкомнатной квартиры в Таллинне, буду там отдыхать несколько недель в году, а в остальное время объект будет приносить доход от аренды, и этот доход будет покрывать платежи по кредиту – разве может что-то пойти не так?“ – усмехается Вахтер и сразу напоминает, что недорогая квартира в Испании тоже продается по доступной цене по какой-то причине — это может быть плохой район или здание находится не в лучшем состоянии. „Так все-таки не бывает, нельзя купить роскошную квартиру в теплой стране с прекрасным видом на море по цене мустамяэской квартиры“, — охлаждает пыл мечтателей Вахтер и добавляет, что люди, привыкшие к относительно простому и быстрому ведению дел в Эстонии, могут уже в самом начале столкнуться с бюрократическими препонами, характерными для Южной Европы.