ЭКСПЕРТ | Как создать эффективное объявление о недвижимости

Самое главное в фотографиях – правильное освещение. Если фотографировать против света, будет виден только источник света, а остальная часть комнаты окажется темной. Снимая на мобильный телефон, не используйте вспышку. Снимайте днем ​​при естественном освещении, тогда картинка будет солнечной, цвета чище, а тени более естественными. Снимок должен захватывать как можно большую часть комнаты. При необходимости снимайте через дверь и используйте широкоугольный объектив.

Прежде чем фотографировать, наведите порядок, уберите валяющуюся одежду, посторонние предметы, средство для мытья посуды, магниты с холодильника и прочие безделушки. Накройте кровать покрывалом, закройте крышку унитаза, поставьте в вазу живые цветы, а на блюдо положите фрукты.

Смотреть на фото пустой квартиры или дома скучно. Если помещение меблировано, зритель также получает лучшее представление о размерах жилого пространства. При этом перед продажей или сдачей в аренду стоит избавиться от лишней мебели, ведь люди хотят видеть свое будущее жилье просторным. Это также следует учитывать во время съемки.

Первое впечатление зачастую является решающим при формировании мнения, как о человеке, так и об объекте недвижимости. Поэтому выбор интересного начального изображения для объявления о недвижимости имеет решающее значение. Исходя из него, человек принимает решение, стоит ли вообще читать объявление. Например, не имеет смысла выбирать в качестве открывающего изображения фотографию обычного многоквартирного дома. Сделайте им самый привлекательный снимок вашей недвижимости. Если объявление уже давно находится на портале, стоит задуматься об изменении заглавной фотографии.

Наиболее важной информацией для покупателя или арендатора является местоположение объекта, его размер, состояние и уровень цен. Однако, просто перечислив эти факты, невозможно привлечь достаточное внимание. Чтобы люди захотели прийти и посмотреть вашу недвижимость , необходимо подготовить объявление с привлекательным рекламным текстом и качественными обзорными фотографиями.

Ясная и лаконичная рекламная фраза

Рекламная фраза или слоган – это второе, что отображается на портале недвижимости в превью объявления помимо заглавного изображения. Она похожа на заголовок новости, от формулировки которого зависит, нажмет на него читатель или нет. Поэтому рекламная фраза должна быть краткой, емкой и демонстрировать, в чем основной плюс предлагаемой недвижимости. Например, „Солнечная квартира!“, „Новая цена!“, „Лучшая квартира в районе!“ и т.д.

Привлекательное описание

Основной описывающий текст должен вызвать у читателя желание прийти и посмотреть объект. Начните описание с 2–3 главных пунктов, преподнеся их так, чтобы человеку было интересно читать дальше и знакомиться с объявлением более подробно. Например, если вы хотите продать семейную квартиру, укажите находящиеся неподалеку учебные заведения и детские сады. Также важно выделить информацию об общественном транспорте и возможностях парковки. В случае, например, 2-комнатной квартирой в центре города стоит отметить ближайшие спортивные клубы, рестораны или другие возможности проведения досуга.

Описание должно давать хороший обзор квартиры или дома, но и слишком длинный текст писать не следует, поскольку люди поленятся читать его до конца. Недвижимость – это такой же товар, как и любой другой, и объявление о продаже должно быть заманчивым. Обозначьте лучшие качества объекта и сделайте их настолько „аппетитными“, чтобы каждому захотелось нажать на кнопку запроса. В то же время и приукрашивать объект нет смысле. Будьте честны, и посмотреть недвижимость приедут действительно заинтересованные в сделке люди.

Устанавливайте реалистичную цену недвижимости

Объявление может быть составлено блестяще, но, если цена продажи или аренды завышена, недвижимость будет простаивать. Целесообразно заглянуть на порталы недвижимости, и ознакомиться с ценами конкурирующих предложений. В мобильной версии Kinnisvara24, например, можно при помощи одного нажатия найти жилую недвижимость поблизости от вашего объекта.