Cпор из-за протечки привел к уголовному делу в квартирном товариществе Кохтла-Ярве

В декабре прошлого года Идаская префектура полиции начала расследование нецелевого использования денег квартирного товарищества в одном из домов Кохтла-Ярве. А началось все с плесени, образовавшейся в одной из квартир. Мелкая коммунальная проблема привела к спору и смене правления. Новое правление проверило счета квартирного товарищества и подало в полицию заявление о не целевом использовании денег.

Как рассказала жительница дома на Синивооре, 5 Валентина Вонт, конфликт с председателем квартирного товарищества Валентиной Кургановой возник в связи с тем, что коридор в ее квартире залило водой, а проблема не решалась несколько месяцев.

По словам председателя КТ Кургановой, протечку стали искать сразу и когда ее нашли, то заменили старые трубы.

„Акт о протечке мне так и не был предоставлен. Это послужило последней каплей, чтобы проверить, чем тут занимается Валентина Курганова“, - сказала Вонт, добавив, что тогда и возникла идея поменять правление.

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