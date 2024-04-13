Жителям Эстонии придется заменить свои электросчетчики: кого это коснется?

„Необходимость в новых типах счетчиков возникнет в связи с переходом рынка электроэнергии на 15-минутный ценовой цикл в 2025 году. Сегодня в сети Elektrilevi по всей Эстонии установлено около 700 000 счетчиков, из которых 120 000 уже позволяют вести 15-минутный учет. У остальных еще достаточно длинный срок службы. Поэтому Elektrilevi обратилась в Департамент конкуренции с просьбой продлить срок для введения директивы о 15-минутном ценовом цикле“, – говорит Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi, покрывающей сетью электроснабжения 95% территории Эстонии.

Это означает, что системы учета электроэнергии, которые достигли конца срока службы или не соответствуют Директиве (т. е. не могут читать расход электричества на 15-минутной основе), будут постепенно менять и вместо них должны быть новые счетчики не позднее 5 июля 2031 года.

Кюлли Хааб , руководитель службы регулирования Департамента конкуренции, поясняет: „В соответствии со статьей 53(1) Регламента Европейской комиссии (ЕС) 2017/2195 от 23 ноября 2017 года, устанавливающего правила балансировки электроэнергетической системы, оператор системы передачи должен применять период балансировки в 15 минут. Статья 19(6) Директивы (ЕС) 2019/944 Европейского парламента и Совета от 5 июня 2019 года об общих правилах для внутреннего рынка электроэнергии гласит, что положения Директивы о системах учета применяют к будущим установкам и к установкам, заменяющим старые счетчики. Системы учета электро-энергии, которые уже установлены или которые начали работать до 4 июля 2019 года, могут оставаться в эксплуатации в течение всего срока службы, но системы учета электроэнергии, которые не соответствуют Статье 20 и Приложению II, не могут использоваться после 5 июля 2031 года“.

У большинства жителей Эстонии грядущая замена может вызвать недоумение, потому что многие помнят, что всеэстонская замена счетчиков проводилась совсем недавно, в 2013–2016 годах, и счетчики, которые сейчас установлены в домах, в квартирах, в гаражах, на дачах и так далее, вполне еще новые и исправные. Что же это за директива такая, чтобы на свалку истории отправлять не выработавшую и половины своего ресурса аппаратуру?

Электросчетчики в Эстонии в основном измеряют потребление на почасовой основе, однако европейская директива предполагает, что со следующего года потребление электроэнергии должны измерять на 15-минутной основе.

Тем временем простые потребители новость о грядущей замене счетчиков восприняли, как водится, с известной долей недоверия. Все мероприятие по замене счетчиков подозревают в том, что затеяно оно с одной лишь целью – содрать с населения побольше денег на пустом месте, а под шумок поставить счетчики, которые будут „есть“ электроэнергию, за которую придется платить потребителю.

„На втором этапе, с 2026 по 2030 год, компания заменит все используемые сегодня счетчики. Если счетчик клиента нуждается в замене, ему не придется особо доплачивать за новый. Стоимость новых счетчиков будет распределена между всеми потребителями и будет включена в плату за пользование сетью. Мы сделаем процесс замены счетчика максимально удобным для клиента, – уверяет Хярм. – Время замены счетчика будет согласовано с клиентом заранее, и, поскольку объем работы при этом невелик, это не повлечет длительного отключения клиента от сети“.

„На этом этапе мы также перестроим информационные системы, чтобы обеспечить обработку данных за 15 минут. Новое решение значительно увеличит объем данных, но и сопутствующие расходы вырастут. С новой информационной системой мы полностью перейдем на 15-минутное измерение, т. е. показания и тех счетчиков, от которых не поступают данные с точностью до 15 минут, в дальнейшем будут отражаться в системе с точностью до 15 минут. Это означает, что данные с таких счетчиков система будет делить на четыре“, – говорит Михкель Хярм.

Elektrilevi хочет установить 15-минутные счетчики в точках подключения для потребителей свыше 200 А и для производителей мощностью более 15 киловатт.

Разумно ожидать, что нынешние счетчики выработают свой ресурс примерно через 14 лет эксплуатации. Поэтому на первом этапе (со сроком окончания до 1 января 2025 года) в следующем году новые счетчики получат крупные потребители электроэнергии.

По его словам, нынешние счетчики отправляют данные, используя линии электропередачи. В этом случае передача данных ограничена по объему, то есть передавать в четыре раза больший объем данных возможности нет. Новые же счетчики используют мобильную передачу данных.

Также населению обидно за не старые еще счетчики: работают исправно, удобные, красивые, и что же их – на свалку? Среди возмущенных реплик можно услышать и угрозы, что потребитель просто не подпустит к своему счетчику никаких электромонтеров и будет использовать старый счетчик, пока „труха не посыплется“. Многие припоминают, что в результате замены счетчиков на дистанционные в 2013–2016 годах показатели потребления заметно выросли.

Михкель Хярм объясняет, что утверждение, будто новые счетчики „едят“ электроэнергию, не соответствует действительности. По его словам, новые счетчики работают так же, как и старые, и их потребление энергии незначительно. По истечении срока их службы счетчики заменяют на новые, а старые после этого будут утилизированы.

Что же произойдет, если потребитель откажется предоставить доступ к своему счетчику и произвести переключение? Желание отложить замену счетчика на далекое будущее или вовсе отказаться от него может обернуться отключением от электросети. Как в известном фильме: „А если не будут брать – отключим газ!“.

„Как правило, с потребителями до сих пор удавалось найти общий язык, так как это необходимое устройство для Elektrilevi, чтобы поставлять электроэнергию потребителю, – сказал Хярм. – Будем надеяться, что так будет и впредь“.

Пакет „Гибкий“, а расчет – нет

В 2022 году выяснилось, что десятки тысяч эстонцев – 70 000 домохозяйств – были обмануты, подключившись к пакетам с биржевой ценой, в которых на самом деле почасовая стоимость не рассчитывалась.

Название пакета „Гибкий. Биржевая цена, которая меняется каждый час“ заставляло людей думать, что они смогут экономить деньги за счет мониторинга биржевой цены. Однако, хотя в названии пакета говорилось о ежечасно меняющейся биржевой цене, в действительности Eesti Energia при выставлении счета не учитывала изменение стоимости электричества 24 раза в день. Вместо этого расчеты проводили на основе ежедневной биржевой цены за предыдущий месяц. Только клиентов об этом не предупредили.

Скрупулезный почасовой мониторинг цены на электроэнергию и попытки клиентов сэкономить на основе этих данных оказались пустой тратой времени. Цена менялась не каждый час, а дважды в день, ночью и днем.

Вся эта путаница началась, когда рынок электроэнергии вырвался на свободу, а политики вещали о том, что самой низкой является биржевая цена. К 2017 году в домах по всей Эстонии были установлены дистанционные счетчики. То есть продавцам электроэнергии хорошо известно, как мы на самом деле потребляем электроэнергию по крайней мере в течение последних лет.

Новые счетчики обещают учитывать потребление не каждый час, а каждую четверть часа. Сбудется ли обещание? Поживем – увидим.