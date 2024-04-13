Недвижимость
13.04.2024, 18:53

Шестимесячный Euribor к концу недели составил 3,865%

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, по положению на 12 апреля составляла 3,865%, пишет rus.err.ee.

Неделей ранее она составляла 3,834%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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