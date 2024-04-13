13.04.2024, 18:53
Шестимесячный Euribor к концу недели составил 3,865%
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, по положению на 12 апреля составляла 3,865%, пишет rus.err.ee.
Неделей ранее она составляла 3,834%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
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