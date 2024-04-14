14.04.2024, 10:42
Ищете новый способ заработать денег? Пять вещей, которые нужно знать, прежде чем предлагать свою недвижимость на Airbnb
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Может быть, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы выставить свою недвижимость — гостевой дом, дом, квартиру, а может быть, даже комнату — на Airbnb? Тогда вы не одиноки! На самом деле, став арендодателем на Airbnb, вы получаете массу возможностей познакомиться с новыми людьми веселым и удобным способом и, конечно же, заработать денег. Однако этот бизнес не будет легкой прогулкой! О том, что вам нужно понять в самом начале, рассказал Delfi Dom&Sad.