Ищете новый способ заработать денег? Пять вещей, которые нужно знать, прежде чем предлагать свою недвижимость на Airbnb

Начнем с того, что да, это, несомненно, отличный способ заработать деньги. Однако это не так просто, как может показаться. На самом деле, для того чтобы разместить гостей, нужно много работать. Как на этапе подготовки, так и после нее.

Чтобы стать успешным хозяином, потребуется больше, чем написать привлекательное и броское объявление на Airbnb, добавить красивые, стильные фотографии и купить новое покрывало. Для этого придется потрудиться. И хотя эта работа, скорее всего, будет приносить удовлетворение, она все равно останется работой. Придется думать о содержании дома, уборке, общении с гостями, маркетинге, налогах... И так далее, и тому подобное. И, конечно, не существует единой формулы, по которой можно было бы высчитать, сколько вы будете получать за работу — доход сильно варьируется в зависимости от местоположения недвижимости, частоты сдачи в аренду, качества дома и предоставляемых дополнительных услуг.