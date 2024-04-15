ЭКСПЕРТ | Можно ли взять жилищный кредит вместе с другом

Наличие созаемщика в жилищном кредите обычно увеличивает максимальную сумму кредита, и часто у людей, берущих кредит вместе, больше денег на первоначальный взнос. Именно поэтому совместное получение кредита является очень популярным вариантом в Эстонии, так как у двоих людей, безусловно, больше возможностей приобрести подходящее жилье.

Хотя совместное получение кредита на покупку жилья – распространенная практика в Эстонии, ею пользуются в основном молодые семьи и пожилые люди. „Несмотря на то, что покупка первого жилья и подача заявления на получение жилищного кредита обычно происходит в раннем зрелом возрасте, молодые люди часто подают ходатайство в одиночку, поскольку на тот момент у них может не быть постоянного партнера“, – говорит Ребане.

Поэтому иногда рассматривается возможность привлечения родителя в качестве созаявителя, но поскольку при этом также учитывается способность родителя к заимствованию, включая возраст и доход, от этого варианта часто отказываются. „Возраст родителя может сократить максимальный срок кредитования, что, в свою очередь, увеличивает ежемесячный платеж по кредиту. Это – типичная причина отказа от такого варианта“.

По мнению Танеля Ребане, наиболее подходящим созаявителем является партнер или супруг заявителя, с которым приобретается жилье. Однако стоит отметить, что в качестве созаявителя может выступать не любой близкий заемщику человек. „Друзья, братья, сестры или знакомые не являются подходящими созаявителями, и уж точно не стоит подавать заявку на кредит вместе с человеком, не имеющим постоянного дохода. Это не дает желаемого преимущества с точки зрения способности к заимствованию, то есть совместное обращение за кредитом имеет смысл только в том случае, если это повышает шансы заемщиков на приобретение подходящего жилья, – объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic.