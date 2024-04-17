17.04.2024, 13:53
Хотели покрасить стены, в итоге заменили все. История одного ремонта
ФОТО: Частный архив
Когда любительница активного образа жизни Сибилла Шлегельмилха купила свою первую квартиру, план был прост — просто покрасить стены, чтобы придать им более опрятный вид. Но когда отклеили обои, то обнаружилось, что электрические провода проложены очень странно. Затем выяснилось, что пол на самом деле не так хорош, как кажется на первый взгляд. После демонтажа пола пришлось вынимать всю кухонную технику, которая, как оказалось, держалась на честном слове. Ну а когда ремонт „пошел“, вариантов уже не было — оставалось только смириться с переменами, пишет Delfi Dom&Sad.