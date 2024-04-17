Ремонт и стройка
17.04.2024, 13:53

Хотели покрасить стены, в итоге заменили все. История одного ремонта

 
ФОТО: Частный архив

Когда любительница активного образа жизни Сибилла Шлегельмилха купила свою первую квартиру, план был прост — просто покрасить стены, чтобы придать им более опрятный вид. Но когда отклеили обои, то обнаружилось, что электрические провода проложены очень странно. Затем выяснилось, что пол на самом деле не так хорош, как кажется на первый взгляд. После демонтажа пола пришлось вынимать всю кухонную технику, которая, как оказалось, держалась на честном слове. Ну а когда ремонт „пошел“, вариантов уже не было — оставалось только смириться с переменами, пишет Delfi Dom&Sad.

Сибилла уже давно задумывалась о том, что ей необходимо собственное жилье. „Я всегда снимала квартиру. Вещи были везде — в деревне у родителей, в гараже. Какое-то время казалось, что я живу на чемоданах, и я поняла, что созрела для чего-то своего“, — говорит она.

При просмотре объявлений несколько квартир привлекли ее внимание своими деталями, но не общим видом, а цена была „космической“. В какой-то момент Сибилла уже почти сдалась и начала искать квартиру в аренду, но тут она наткнулась на то, что искала. „Для меня очень важен свет и наличие зелени по ту сторону окна. Здесь было все! Последний (шестой) этаж, окна выходят на юг и север, очень красивое зеленое крыльцо с деревьями за окном, и никаких домов не видно“, — говорит Сибилла. Поскольку это самый высокой дом в Брасе, ни одно другое здание не „бросается в глаза“. Сибилла уже жила в этом районе, поэтому знала, что все необходимое, включая магазины, находится рядом, центр города достаточно близко, да и до дома в Ропажи тоже можно легко добраться.

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