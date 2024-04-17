Хотели покрасить стены, в итоге заменили все. История одного ремонта

Сибилла уже давно задумывалась о том, что ей необходимо собственное жилье. „Я всегда снимала квартиру. Вещи были везде — в деревне у родителей, в гараже. Какое-то время казалось, что я живу на чемоданах, и я поняла, что созрела для чего-то своего“, — говорит она.

При просмотре объявлений несколько квартир привлекли ее внимание своими деталями, но не общим видом, а цена была „космической“. В какой-то момент Сибилла уже почти сдалась и начала искать квартиру в аренду, но тут она наткнулась на то, что искала. „Для меня очень важен свет и наличие зелени по ту сторону окна. Здесь было все! Последний (шестой) этаж, окна выходят на юг и север, очень красивое зеленое крыльцо с деревьями за окном, и никаких домов не видно“, — говорит Сибилла. Поскольку это самый высокой дом в Брасе, ни одно другое здание не „бросается в глаза“. Сибилла уже жила в этом районе, поэтому знала, что все необходимое, включая магазины, находится рядом, центр города достаточно близко, да и до дома в Ропажи тоже можно легко добраться.