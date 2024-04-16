ЭКСПЕРТ | Квартиры в новостройках стоят дорого, но люди получают за свои деньги больше, чем раньше
По мнению члена правления самого крупного в Эстонии агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, сейчас качество новостроек и выбор включаемых в цену дополнительных опций лучше, чем когда-либо прежде, и этот уровень может стать новым стандартом для рынка недвижимости.
По словам Игоря Хабала, на бумаге цены продажи новостроек не сильно упали, но за те же деньги застройщики предлагают гораздо больше, чем люди привыкли получать. „Цены на предложения в новостройках статистически снизились до 10%, но, когда доходит до заключения сделки, оказывается, что в стоимость включены бесплатные, так сказать, дополнительное опции, а это значит, что реальная цена упала больше, чем кажется на бумаге. Квартиры стоят дорого, но люди получают за свои деньги больше, чем раньше. Если, например, в цену квартиры в новостройке стоимостью 200 тысяч бесплатно включена стоимость парковочного места и кладовой, это фактически означает дополнительное существенное снижение цены на 5–10%“, – сказал Хабал.
„Бесплатные кладовые и парковочные места, качественная отделка и кухонная мебель предусмотрены значительно большим количеством договоров, чем раньше. В некоторых случаях мы также видим пятилетнюю гарантию на строительство. Каждый спад на рынке сопровождается какими-то позитивными изменениями, и может показаться, что большое количество дополнительных опций становится новым стандартом на рынке недвижимости“, – сказал Хабал.
„В Латвии и Литве довольно много новых квартир пока продаются как „серая коробка“, но на эстонском рынке это немыслимо. В том что касается отделки и общего уровня качества, мы уверенно движемся в сторону стран Северной Европы, где кухонная мебель, включённая в стоимость, уже является стандартом. Правда сейчас большинство застройщиков в Эстонии всё ещё выносят кухню в отдельный прайс, но, как правило, её всё же включают в окончательную стоимость квартиры. На самом деле, это вполне логично, потому что заказ кухни стоит дорого, и зачастую для покупателя будет наиболее выгодно и удобно, если кухня включена в стоимость квартиры и таким образом может быть профинансирована за счёт жилищного кредита“, – сказал Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, сейчас лучше всего обстоят дела с продажей квартир в более дорогом сегменте, у покупателей которых есть деньги на счетах, и они просто ждут подходящего проекта. „Также существует действующий рынок для самых доступных новых квартир, где квадратный метр стоит 3000 евро, в этом случае цена является важнейшим фактором. Из-за невысокой цены в наиболее доступных новостройках наблюдается и обратная тенденция — застройщики стараются максимально уменьшить конечную цену, поэтому используют соответствующие материалы — например, вместо натурального деревянного пола кладут ламинатный паркет“, –добавил Хабал.
„Поскольку экономический спад сильнее всего повлиял на покупательную способность представителей среднего класса, больше всего страдает продажа квартир среднего ценового диапазона и качества – с другой стороны, в случае с этими квартирами у покупателей больше всего возможностей для торга по ценам и в отношении дополнительных опций. Сейчас свои квартиры продают те застройщики, которые проявляют больше гибкости, чем другие“, — добавил Хабал.