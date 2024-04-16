16.04.2024, 16:39
Шестимесячный Euribor упал до самой низкой с июня 2023 года отметки(2)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 15 апреля опустилась до 3,82%, пишет rus.err.ee.
Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода была ниже это показателя 15 июня 2023 года, когда она составляла 3,818%. А на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.
Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
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