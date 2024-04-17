Молчание – знак согласия? Строитель на 165 000 евро выполнил работы, которые ему официально не заказывали

Руководитель аквапарка говорит, что его компания заплатила больше, чем должна была по договору, а затем разорвала отношения с генподрядчиком – небольшой таллиннской компанией Ecoheat Trading, поскольку объект был далек от завершения.

После ухода генподрядчика фирма-субподрядчик Alir Grupp продолжала строить, хотя заказчик потребовал от нее покинуть стройплощадку, а вскоре заказчик даже выставил охрану, чтобы не пускать строителей на объект.

„Я спасал свою работу!“ – говорит руководитель и совладелец строительной компании Alir Grupp Алексей Попов, уверенный, что, если бы не он, за зиму 2020-2021 годов недостроенное здание аквапарка пришло бы в негодность.