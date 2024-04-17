Молчание – знак согласия? Строитель на 165 000 евро выполнил работы, которые ему официально не заказывали(2)
Первый в Ида-Вирумаа аквапарк, построенный как часть спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу, открылся в декабре 2021 года, но строившая его фирма Alir Grupp до сих пор добивается 800 000 евро за проделанную работу, пишет dv.ee.
Руководитель аквапарка говорит, что его компания заплатила больше, чем должна была по договору, а затем разорвала отношения с генподрядчиком – небольшой таллиннской компанией Ecoheat Trading, поскольку объект был далек от завершения.
После ухода генподрядчика фирма-субподрядчик Alir Grupp продолжала строить, хотя заказчик потребовал от нее покинуть стройплощадку, а вскоре заказчик даже выставил охрану, чтобы не пускать строителей на объект.
„Я спасал свою работу!“ – говорит руководитель и совладелец строительной компании Alir Grupp Алексей Попов, уверенный, что, если бы не он, за зиму 2020-2021 годов недостроенное здание аквапарка пришло бы в негодность.