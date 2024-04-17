Девелопер, обещавший роскошные апартаменты, обанкротился

По предварительным оценкам, Teletorni Kodud должна государству и кредиторам 6,58 миллиона евро, тогда как активы компании вдвое меньше – 2,5 миллиона евро, сообщил Äripäev Андрес Хермет.

Размер долга может увеличиться, так как после объявления о банкротстве кредиторы должны сообщить управляющему о своих требованиях. Первое общее собрание кредиторов состоится 2 мая.