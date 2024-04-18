Недвижимость
18.04.2024, 07:07

Продажа мызы Маарду затянулась на девять лет, цену снизили на треть

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Maardu mõis
Maardu mõis
ФОТО: Eesti Pank

Банк Эстонии, который почти десять лет пытается продать мызу Маарду, организует аукцион, при этом снизив первоначальную цену почти на треть, пишет dv.ee.

Центральный банк годами намеревался продать усадебный комплекс по цене в 1,49 млн евро, но теперь снизил стартовую цену аукциона до 1,05 млн евро.

Прежде чем организовать аукцион и установить стартовую цену, Банк Эстонии подготовил новую экспертную оценку состояния и рыночной стоимости мызы Маарду. В соответствии с экспертной оценкой, стоимость продажи мызы была снижена на 440 000 евро с 1,49 млн евро. Таким образом, первоначальная цена публичного аукциона составляет 1,05 миллиона евро.

Читайте подробнее на dv.ee.

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