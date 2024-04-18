18.04.2024, 07:07
Продажа мызы Маарду затянулась на девять лет, цену снизили на треть(1)
Центральный банк годами намеревался продать усадебный комплекс по цене в 1,49 млн евро, но теперь снизил стартовую цену аукциона до 1,05 млн евро.
Прежде чем организовать аукцион и установить стартовую цену, Банк Эстонии подготовил новую экспертную оценку состояния и рыночной стоимости мызы Маарду. В соответствии с экспертной оценкой, стоимость продажи мызы была снижена на 440 000 евро с 1,49 млн евро. Таким образом, первоначальная цена публичного аукциона составляет 1,05 миллиона евро.