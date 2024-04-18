Недвижимость
18.04.2024, 13:31

Годы пустых усилий: посольство России снимало квартиру в центре города по цене чашки кофе

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ФОТО: Vallo Kruuser

Таллинн годами пытался поднять арендную плату за квартиру, сдаваемую российскому посольству в центре города, но выйти за пределы первоначальной цены в чуть более 4 евро так и не удалось, пишет dv.ee.

Яанну Куузик, административный секретарь управы столичного района Кесклинн, исполняющий обязанности старейшины, рассказал, что с середины 1990-ых годов управа района Кесклинн пыталась изменить договор, поскольку даже уплачиваемые квартирному товариществу административно-хозяйственные расходы и ремонтный фонд были значительно выше арендной платы.

Напомним, в марте город Таллинн расторг договор аренды, заключенный с посольством России. Согласно договору, посольство платило всего 4,67 евро в месяц за квартиру площадью 73 квадратных метра в центре Таллинна.

Если посмотреть объявления о недвижимости, то видно, что рыночные цены гораздо выше: за квартиру в том же доме и почти такой же площади просят 750 евро в месяц.

Читайте подробнее на dv.ee.

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