СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Кто ответит за то, что во время ремонта многоквартирного дома у меня пропал унитаз и монеты?

„В нашем многоквартирном доме начали реновацию. Сам я в квартире на постоянно основе не проживаю, но ездил наблюдать за ходом работ.В процессе замены труб у меня сняли унитаз и в итоге отнесли в мусорный контейнер. Позже я обнаружил пропажу некоторых других моих вещей (коллекция монет, уникальный набор винтов и т. д.). Кто несет ответственность, если во время ремонта многоквартирного дома собственник квартиры несет материальный ущерб?“, - спрашивает читатель.