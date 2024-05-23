23.05.2024, 14:37
СПРАШИВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ | Кто ответит за то, что во время ремонта многоквартирного дома у меня пропал унитаз и монеты?
ФОТО: | Delfi Meedia
Читатель Maaleht интересуется, кто несет ответственность, если во время ремонта в его доме пропали ценные вещи.
„В нашем многоквартирном доме начали реновацию. Сам я в квартире на постоянно основе не проживаю, но ездил наблюдать за ходом работ.В процессе замены труб у меня сняли унитаз и в итоге отнесли в мусорный контейнер. Позже я обнаружил пропажу некоторых других моих вещей (коллекция монет, уникальный набор винтов и т. д.). Кто несет ответственность, если во время ремонта многоквартирного дома собственник квартиры несет материальный ущерб?“, - спрашивает читатель.
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