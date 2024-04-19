„Три сестры“ на продажу: знаменитый дом-отель в Старом городе ищет нового хозяина

Последние 2,5 года отель не функционирует, 1 марта он был выставлен на продажу. Как рассказала ДВ маклер 1Partner Kinnisvara Хелен Шанк, агентство стало эксклюзивным маклером „Трех сестер“. Нынешний владелец рассчитывает выручить за отель около 4 млн евро. Таким образом цена квадратного метра площади составит порядка 5800 евро. По словам Шанк, несколько первых потенциальных покупателей уже обращались к маклерам, однако пока до конкретных условий сделки переговоры не дошли.