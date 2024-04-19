Недвижимость
19.04.2024, 09:51

„Три сестры“ на продажу: знаменитый дом-отель в Старом городе ищет нового хозяина

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ФОТО: Martin Dremljuga | Delfi Meedia

Знаковое здание Старого города, комплекс из трех средневековых домов „Три сестры“ на улице Пикк, 71 выставлен на продажу. С 2003 по 2021 год в нем работал один из самых дорогих отелей Таллинна, не переживший, однако, последствий пандемии, пишет dv.ee.

Последние 2,5 года отель не функционирует, 1 марта он был выставлен на продажу. Как рассказала ДВ маклер 1Partner Kinnisvara Хелен Шанк, агентство стало эксклюзивным маклером „Трех сестер“. Нынешний владелец рассчитывает выручить за отель около 4 млн евро. Таким образом цена квадратного метра площади составит порядка 5800 евро. По словам Шанк, несколько первых потенциальных покупателей уже обращались к маклерам, однако пока до конкретных условий сделки переговоры не дошли.

Исполнительный директор компании-собственника TBB liising AS Алексей Васильев в комментарии ДВ был лаконичен: „Нам все равно, кто будет покупателем. Лишь бы купили“.

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