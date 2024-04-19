Ремонт и стройка
19.04.2024, 10:39

Все умрут, они останутся. Как (и за сколько) строят бункеры „Судного дня“ для богатейших людей планеты

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Наталья Хлапковска
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Deri Wyn Price | Shutterstock

Есть ли у вас план на случай апокалипсиса? У меня есть. Но выглядит он не слишком оптимистично: смерть. Желательно моментальная. Я не слишком приспособлена к выживанию – у меня нет уникальных навыков, стрелять я тоже не умею, и даже резкая перемена погоды способна лишить меня способности соображать на несколько часов. К тому же попытки выжить в полностью разрушенном мире удаются только в кино, да и то только Педро Паскалю, пишет Delfi Dom&Sad.

Но кое–кто все же выживет. Миллиардеры. У них наверняка получится. Повальное увлечение хорошо спрятанными и укрепленными бункерами продолжается уже какое–то время. Сначала их строительство подстегнула пандемия, позже – война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

А в декабре прошлого года портал WIRED опубликовал большую статью о том, что Марк Цукерберг, генеральный директор Meta и один из самых богатых людей на планете, строит на Гавайях подземный комплекс стоимостью 100 миллионов долларов (94 миллиона евро).

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