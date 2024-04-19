19.04.2024, 10:39
Все умрут, они останутся. Как (и за сколько) строят бункеры „Судного дня“ для богатейших людей планеты(12)
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Есть ли у вас план на случай апокалипсиса? У меня есть. Но выглядит он не слишком оптимистично: смерть. Желательно моментальная. Я не слишком приспособлена к выживанию – у меня нет уникальных навыков, стрелять я тоже не умею, и даже резкая перемена погоды способна лишить меня способности соображать на несколько часов. К тому же попытки выжить в полностью разрушенном мире удаются только в кино, да и то только Педро Паскалю, пишет Delfi Dom&Sad.
Но кое–кто все же выживет. Миллиардеры. У них наверняка получится. Повальное увлечение хорошо спрятанными и укрепленными бункерами продолжается уже какое–то время. Сначала их строительство подстегнула пандемия, позже – война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.