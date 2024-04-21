Под Таллинном планируют построить три новых микрорайона на 8000 жителей

Поле в волости Сауэ должно в ближайшее десятилетие измениться до неузнаваемости. На его месте планируют построить жилой район, рассчитанный на 4000 человек. Чуть севернее, в Падула, появится микрорайон на 550 жителей. А в Лаагри территорию, когда-то занятую совхозными теплицами, застроят домами более чем на 2000 жителей, сообщила „Актуальная камера“.