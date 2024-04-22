ЭКСПЕРТ | Рынок недвижимости подает знаки пробуждения

Исполнительный директор Pindi Kinnisvara Дарья Сударинен сказала, что цифрами всегда можно манипулировать и о плохом дне рассказать красиво, однако в первую очередь конец марта и первая половина апреля действительно дают смелость утверждать, что переломный момент недалеко. „Если мы посмотрим на количество запросов, будь то число контактов на объекты продажи или заказы на оценивание, то люди стали гораздо активнее, чем в это же время в прошлом году“, – сказала она.