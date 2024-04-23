Сегодня начался прием ходатайств на субсидию по реконструкции частных домов

За поддержкой KredEx могут обратиться все владельцы уже принятых в частных домов, домов с двумя квартирами или рядных домов, которые хотят реконструировать свое жилье и тем самым повысить энергоэффективность здания. Например, можно ходатайствовать о субсидии на смену кровельного материала, установку солнечных батарей, а также утепление дома, замену окон, фасадные работы или другие меры, повышающие энергоэффективность здания. Обязательным условием для подачи заявки является повышение класса энергоэффективности здания хотя бы на одну категорию. Если при выполнении большинства ремонтных работ необходимо доказать повышение энергетического класса, то при установке солнечной крыши отдельно делать это не нужно.

Компания Solarstone предложила новую услугу, которая значительно упрощает процесс подачи заявки на получение субсидии KredEx для желающих обновить крышу и обеспечивает финансовую гарантию получателю субсидии на приобретение интегрируемых солнечных панелей Solarstone. Предприятие берет на себя весь процесс подачи заявки и получения субсидии, а также гарантирует, что все документы по заявке на установку солнечной крыши будут поданы правильно и в срок. Если по какой-либо причине заявка не получит положительного решения KredEx, Solarstone самостоятельно компенсирует клиенту запрашиваемую сумму.

23 апреля в 9 часов утра KredEx стартовал новый тур подачи заявок на поддержку энергоэффективной реконструкции небольших домов. По словам исполнительного директора Solarstone OÜ Ромета Роосалу , в этот раз бюджет тура заявок KredEx больше, чем когда-либо прежде – в качестве субсидий на реконструкцию частных домов предусмотрено около 28 миллионов евро: „Статистика производителей энергоэффективных решений показывает, что жители Эстонии весьма заинтересованы в том, чтобы сделать свое жилье более энергоэффективным, но препятствием может стать бюджет проекта или опасения сложностей делопроизводства. Здесь на помощь частным лицам могут прийти предлагающие энергоэффективные решения предприниматели, имеющие большой опыт работы с субсидиями KredEx“.

Прием заявок будет закрыт с исчерпанием бюджета. „Тур заявок, открывшийся 23 апреля, является уже четвертым и имеет больший бюджет, чем раньше. Тура заявок этого года ждали уже давно, поэтому можно предположить, что ходатайств будет подано много, и желающим следует поторопиться“, - сказал Роосалу, отметив, что средний объем субсидии в предыдущих турах составлял 7000 евро, а это означает, что в этом году субсидии на такую ​​же сумму смогут получить 4000 человек.

Производитель солнечных крыш из Вильянди Solarstone берет на себя все административные вопросы при подаче заявки на получение субсидии KredEx, если домовладелец хочет повысить энергоэффективность своего жилья, сменив кровельный материал и установив солнечную крышу. „Мы берем на себя расходы клиента по планированию и по составлению бюджета проекта крыши, заказываем у сетевого предприятия предложение о подключении, подаем в KredEx соответствующее заявление, заказываем маркировку в KEK и обеспечиваем помощь на каждом этапе процесса“, - уточнил Роосалу.

Кроме того, Solarstone предоставляет финансовую гарантию того, что проект строительства солнечной крыши будет реализован, даже если на заявку KredEx будет получен отрицательный ответ. „Прежде всего, это отличная возможность для тех, кто уже задумался об обновлении крыши и покупке солнечных панелей. Самое эффективное и эстетичное решение – выбрать кровельный материал, куда уже интегрированы солнечные панели“, - пояснил Роосалу.

Подать через Solarstone заявку на субсидирование строительства солнечной крыши нужно не позднее 31 мая 2024 года. До подачи заявки нельзя начинать работы и вносить предоплату, за исключением подготовки энергетической маркировки или строительного проекта.

KredEx поддерживает покупку солнечных панелей и инвертора на основании цены 1140 евро за киловатт. Для покрытия самофинансирования Solarstone сотрудничает с банком LHV, предлагающим „зеленую“ рассрочку.