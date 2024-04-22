ФОТО | На эстонском побережье появился стеклянный домик для встречи рассветов и закатов у моря

Размер Etnika Anantara составляет 60 м2 (12 х 5 м). Отделка удивительно проста и в то же время выразительна.

Домик имеет все необходимое оборудование: открытую кухню-гостиную, спальню, ванную комнату и туалет. В гостиной есть камин, который создаст теплую и уютную атмосферу холодными вечерами. На кухне есть все необходимое для приготовления романтического ужина, а из окон спальни открывается вид на море.