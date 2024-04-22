Недвижимость
22.04.2024, 17:09

ФОТО | На эстонском побережье появился стеклянный домик для встречи рассветов и закатов у моря

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ФОТО: Airbnb

На северо-западном побережье Эстонии, в деревне Алликлепа, появился роскошный стеклянный домик для отдыха Etnika Anantara, пишет портал Gloss.ee.

Etnika Anantara — уютный, минималистичный дом, из панорамных окон которого можно любоваться морским пейзажем.

Размер Etnika Anantara составляет 60 м2 (12 х 5 м). Отделка удивительно проста и в то же время выразительна.

Домик имеет все необходимое оборудование: открытую кухню-гостиную, спальню, ванную комнату и туалет. В гостиной есть камин, который создаст теплую и уютную атмосферу холодными вечерами. На кухне есть все необходимое для приготовления романтического ужина, а из окон спальни открывается вид на море.

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RusDelfi
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