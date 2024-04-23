Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят

В последнее время эстонцы купили на солнечном побережье Испании около 60 квартир, а не тысячи, как может показаться из сообщений СМИ, говорит Рено Раскалл, который уже 16 лет занимается арендой апартаментов в этом регионе. „Складывается впечатление, что весь Коста-дель-Соль скуплен эстонцами“, – говорит он.