23.04.2024, 11:39
Как купить недвижимость в Испании. Проблемы, о которых обычно не говорят(3)
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Принимая решение о покупке недвижимости в Испании, необходимо точно знать, почему, зачем и как проходит этот процесс. Журналисты Äripäev собрали рекомендации от людей, которые прошли этот путь, и узнали многое, о чем ранее не говорилось, пишет dv.ee.
В последнее время эстонцы купили на солнечном побережье Испании около 60 квартир, а не тысячи, как может показаться из сообщений СМИ, говорит Рено Раскалл, который уже 16 лет занимается арендой апартаментов в этом регионе. „Складывается впечатление, что весь Коста-дель-Соль скуплен эстонцами“, – говорит он.
„Продадим нашу квартиру в Ыйсмяэ и переедем в Испанию – такой образ мыслей может привести к тому, что люди приедут сюда и сильно обожгутся“, – беспокоится Раскалл, тяжело вздыхая.