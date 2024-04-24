Недвижимость
24.04.2024, 10:14

Можно ли получить жилищный кредит со срочным трудовым договором?

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: IvanMichailovich | Shutterstock

Современный рынок труда разнообразен и включает в себя различные виды трудоустройства. В большинстве случаев получить жилищный кредит со срочным трудовым договором можно, но при определенных условиях. Как же банки оценивают платежеспособность таких клиентов и что нужно знать при подаче заявки на жилищный кредит?

Основная цель банка – убедиться в платежеспособности клиента и стабильности его будущего дохода. „Можно ходатайствовать о жилищном кредите, работая и по срочному договору, но стоит учитывать некоторые нюансы“, – говорит руководитель отдела розничного банковского обслуживания банка LHV Анника Горошко.

Банк оценивает, каковы шансы, что после окончания трудового договора, человек найдет другую работу и каков может быть его доход на новой должности. При анализе ходатайства на жилищный кредит банк тщательно изучает профессиональный статус клиента, карьерный путь и предыдущий опыт работы. Например, если трудовой договор клиента в одной и той же компании регулярно продлевался, или он продолжал работать в той же отрасли при смене места работы, или его профессия позволяет найти похожую работу в другой компании с похожей зарплатой, то кредит выдается как обычно.

RusDelfi
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