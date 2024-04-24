24.04.2024, 10:14
Можно ли получить жилищный кредит со срочным трудовым договором?
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Современный рынок труда разнообразен и включает в себя различные виды трудоустройства. В большинстве случаев получить жилищный кредит со срочным трудовым договором можно, но при определенных условиях. Как же банки оценивают платежеспособность таких клиентов и что нужно знать при подаче заявки на жилищный кредит?
Основная цель банка – убедиться в платежеспособности клиента и стабильности его будущего дохода. „Можно ходатайствовать о жилищном кредите, работая и по срочному договору, но стоит учитывать некоторые нюансы“, – говорит руководитель отдела розничного банковского обслуживания банка LHV Анника Горошко.