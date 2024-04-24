Можно ли получить жилищный кредит со срочным трудовым договором?

Банк оценивает, каковы шансы, что после окончания трудового договора, человек найдет другую работу и каков может быть его доход на новой должности. При анализе ходатайства на жилищный кредит банк тщательно изучает профессиональный статус клиента, карьерный путь и предыдущий опыт работы. Например, если трудовой договор клиента в одной и той же компании регулярно продлевался, или он продолжал работать в той же отрасли при смене места работы, или его профессия позволяет найти похожую работу в другой компании с похожей зарплатой, то кредит выдается как обычно.