ЭКСПЕРТ | На рынке недвижимости можно найти такие выгодные предложения, каких не было уже много лет

„Как с точки зрения экономики, так и с точки зрения общей тенденции, объективно, показатели уже не будут существенно ухудшаться. Весь рынок недвижимости ждет позитивных сигналов, и, в конечном итоге, кривая тенденции важнее масштабов и скорости снижения Euribor – последовательные позитивные новости в экономике вернут покупателей жилья на рынок“, – сказал Хабал.

„С одной стороны, рынок явно ожидает снижения ставки Euribor, и, если она снизится до трех процентов, это уже приведет к существенным изменением. С другой стороны, конкурентная борьба банков за покупателей жилья в этом году усилилась – падение процентных ставок по кредитам и снижение стоимости кредитов привело к волне рефинансирования, в результате чего взошли первые семена роста рынка. Изменение процентных ставок, в силу общей инерции экономики, обычно отражаются в реальной жизни с некоторым опозданием, т. е., эти изменения не сразу сказываются на потреблении и инвестициях. Однако, если человеку нужен дом, сделки, которые какое-то время откладывались, все равно заключаются“, — добавил Хабал.

„Положительные экономические показатели вместе со снижением процентных ставок в первую очередь приведут к повышению активности рынка, но цены, по крайней мере сначала, останутся на нынешнем уровне. Рынок покупателя, скорее всего, просуществует как минимум полгода, и возможностей для торга будет больше. Некоторые инвесторы на пике пошли на слишком большой риск и теперь пытаются обратить недвижимость в деньги, поэтому на рынке можно найти такие выгодные предложения, каких не было уже много лет“, — сказал Хабал.

„Я точно не опасаюсь, что в ближайшие год-два на рынке закончатся новые квартиры и возникнет дефицит, сравнимый с 2022 годом. Сейчас в среднем продаётся 1000 новых квартир в год, при этом в наличии осталось ещё около 2200 квартир, и на строительство такого же количества квартир было получено разрешение в прошлом году“, – сказал Хабал.