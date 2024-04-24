Цена за аренду квартиры: посуда значения не имеет?

Есть ли разница, сдам я квартиру совсем пустой (где одни розетки), или цена становится выше-ниже, если квартира полностью обставлена – есть мебель, техника, посуда, ковры, постельное белье?

Делать ли ремонт перед сдачей или это не имеет смысла? И еще хотелось бы знать точно, должен ли арендатор оплачивать такую статью из счета, как ремонтный фонд? Или это остается моей головной болью?

От редакции:

„Цена за квартиру формируется в соответствии с динамикой рынка, где политические и экономические условия играют значительную роль в определении ее стоимости.

Конечно, полностью меблированная квартира с техникой и красивым ремонтом оцениваться будет на порядок выше, а вот посуда и постельное белье на стоимость не влияют“, – поясняет маклер Arco Vara Екатерина Лесникова.

Эксперт добавляет: „Ранее обязанность по оплате ремонтного фонда всегда лежала на собственнике, но с изменением законодательства эта ответственность теперь определяется по договоренности между сторонами“.