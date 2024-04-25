ФОТО и ВИДЕО | Новая эстонская Ривьера: эксклюзивный жилой комплекс рядом с пляжем Виймси будет готов уже осенью
Вчера в комплексе Riviera Viimsi, который компания Endover строит вдоль променада Хаабнеэме, состоялся праздник стропил – полной высоты достигли четыре многоквартирных дома, расположенные всего в 100 метрах от моря. Первые жильцы смогут заселиться в новые квартиры уже в сентябре.
Всего в комплексе Riviera Viimsi будет четыре здания с 65 квартирами. Все 2–4-комнатные квартиры имеют балкон или террасу. Просторные пятикомнатные двухэтажные пентхаусы с террасами на крыше отличаются видами на Таллиннский залив и полуостров Виймси, а также роскошными дополнительными особенностями, такими как возможность установки гидромассажной ванны на террасе на крыше.
Исполнительный директор Endover Роберт Лауд отметил, что для Riviera Viimsi пространственная концепция всей территории была создана с целью открыть для людей красивую природу морского побережья: „Мы привели в порядок большую часть заброшенных производственных земель у моря, во время строительства реконструируем Калури теэ, построим парк Кивила с велосипедными дорожками и детскими площадками, а прямо от комплекса к пляжу будет вести дорожка для легкого транспорта“.
В последние годы Виймси стал очень привлекательным и востребованным районом, о чем свидетельствует низкая доступность земельных участков и жилых помещений, а также рост цен. „На рынке новых квартир в Виймси наблюдается явный дефицит. После принятия волостью новой генеральной планировки возможности строительства новых жилых массивов будут дополнительно ограничены. В то же время это один из самых популярных жилых районов на границе Таллинна“, - сказал Лауд.
Исполнительный директор Endover добавил, что, несмотря на сложное состояние экономики, компания уверенно чувствует себя в сегодняшних условиях рынка недвижимости: „Наш портфель находится в хорошей форме и предлагает широкий ассортимент жилья в популярных местах. Мы видим, что сегодня на рынке есть покупатели недвижимости с ценой выше средней, ищущие самобытность, качество и экологичность“.
Директор по продажам Endover Анника Саар, рассказала, что изменение условий банковского жилищного кредитования в начале апреля также помогает более чувствительному к цене покупателю жилья выбрать понравившуюся квартиру из широкого перечня вариантов: „Общая покупательная способность клиентов восстанавливается и они приспосабливаются к росту Euribor. Маржа риска банковских жилищных кредитов снизилась, что вновь делает кредиты и жилье желаемого размера более доступными для людей“.
Тем не менее, временные циклы совершения сделок удлинились, и для чувствительного к цене покупателя решающее значение имеют как немедленная доступность недвижимости, так и связанные с ней постоянные траты. По словам Саар, статистика продаж Endover демонстрирует, что сделки с квартирами меньшего размера осуществляются активно. Большие площади приобретают в основном „на бумаге“.
Развитие Riviera Viimsi завершится осенью 2024 года.