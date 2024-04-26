Накануне ожидаемого подъема: застройщики возобновляют проекты

За последнюю неделю как минимум трое застройщик ов объявили о начале развития новых жилых районов или о начале строительных работ.

Девелопер недвижимости Liven за последние два месяца начал строительство двух проектов. „Когда пару лет назад строилось одновременно много объектов, нам было труднее найти подходящих строителей, поскольку все бригады были заняты“, – рассказал генеральный директор Liven Андеро Лауд. Сейчас, по его словам, достичь договоренностей со строительными фирмами легче.