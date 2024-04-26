Ремонт и стройка
26.04.2024, 09:21

Накануне ожидаемого подъема: застройщики возобновляют проекты

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Grand Warszawski | Shutterstock

Несколько девелоперов объявили о начале новых проектов, поскольку строительный рынок благоприятствует ранним стартам и постепенно восстанавливается после высокого Euribor, пишет dv.ee.

За последнюю неделю как минимум трое застройщиков объявили о начале развития новых жилых районов или о начале строительных работ.

Девелопер недвижимости Liven за последние два месяца начал строительство двух проектов. „Когда пару лет назад строилось одновременно много объектов, нам было труднее найти подходящих строителей, поскольку все бригады были заняты“, – рассказал генеральный директор Liven Андеро Лауд. Сейчас, по его словам, достичь договоренностей со строительными фирмами легче.

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