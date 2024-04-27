Большой обзор рынка недвижимости: количество сделок падает, цены стабильны

В первом квартале в Харьюмаа было совершено сделок купли-продажи недвижимости на общую сумму 656 мл евро, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 89 миллионов евро, или 15,7%. В то же время по сравнению с четвертым кварталом прошлого года общая стоимость сделок снизилась на 6,8%.

Согласно базе данных сделок Земельного департамента, в первом квартале в Харьюмаа было заключено 3453 сделки купли-продажи, что на 4,6% меньше, чем в первом квартале 2023 года, и на 18,5% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. В последний раз количество транзакций было таким низким 12 лет назад. Около трети транзакционной активности сейчас исчезло с рынка, что является прямым результатом высоких ставок Euribor и общего экономического пессимизма.